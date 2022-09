ESA und ReedPop konkretisieren E3 2023

Unternehmen

Stück für Stück nimmt die E3 2023 Gestalt an. Auch wenn die Organisator:innen vom US-Branchenverband ESA und der beauftragten Messegesellschaft ReedPop inhaltlich noch sehr vage bleiben, wurden jetzt die finalen Termine in der zweiten Juni-Woche 2023 bestätigt. Verbraucher:innen sind an zwei Tagen zugelassen.