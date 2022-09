Registrierung für Indie Area auf der Polaris Convention offen

Super Crowd, die Veranstalter:innen sowohl der Indie Arena Booth als auch der Convention, die vom 28. bis 30. Oktober in Hamburg stattfindet, öffnen ab heute die Anmeldung für Indies, die auf der Convention ausstellen wollen. Ausgeschrieben sind ca. 15 vier Quadratmeter große Arcade Booths zu je 1.000 Euro Gebühr, in denen Prints für die gesamte Booth, Hardware und Peripherie enthalten sind. Indie-Studios müssen daher nur einen USB-Stick oder eine Festplatte mit ihrem Spiel mitbringen, den Rest organisieren die Veranstalter:innen. Der Verkauf von Merchandise oder Spielkopien in der eigenen Booth ist explizit erlaubt.

Anmeldungen für die Booths sind bis 30. September über das Online-Formular möglich. Bei mehr Anmeldungen als Booths wählen die Veranstalter:innen aus ihren Favoriten aus.

Pascal Wagner