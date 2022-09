Games-Releases in Kalenderwoche 39 vom 26. September bis 02. Oktober 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "FIFA 23", "Valkyrie Elysium" und "Hokko Life".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail

27.09.2022 - "Life is Strange: Arcadia Bay Collection" für Switch von Square Enix

Mit der "Arcadia Bay Collection" bringt Square Enix die Remakes der beliebten beiden ersten Teile der Reihe, "Life is Strange" und "Life is Strange: Before the Storm", als Retailversion auf die Nintendo Switch. Beide Titel sind grafisch optimiert, ansonsten aber baugleich mit den Originalreleases.

27.09.2022 - "Hokko Life" für PS4, Xbox One und Switch von Fireshine Games

Die Zeit der Farming-Games ist jetzt, und auch "Hokko Life" will ein Stück vom Kuchen. Genretypisch kann gefarmt, abgeholt und gemint werden, außerdem soll "Hokko Life" jede Menge Anpassungsmöglichkeiten für Kleidung und das eigene Haus bieten. Auch die Erweiterung der Stadt soll einen großen Anteil am Spiel haben.

27.09.2022 "My Universe: Meine Tierklinik - Panda Edition " für Switch von astragon

In diesem für Kinder gedachten Simulationsspiel führen Spieler:innen eine Tierklinik als Tierarzt oder Tierärztin und retten zahlreiche Vierbeiner.

27.09.2022 "Alfred Hitchcock: Vertigo" für PS4, Xbox One und Switch von astragon

Ein visueller Thriller, der frei an Hitchcocks Film-Meisterwerk angelehnt ist, aber seine eigenen Akzente setzt. Aus der Sicht von drei Figuren auf mehreren Zeitlinien lösen Spieler:innen die von Pendulo Studios entwickelte Geschichte auf.

29.09.2022 - "Valkyrie Elysium" für PC, PS4 und PS5 von Square Enix

Mit "Valkyrie Elysium" belebt Square Enix die althergebrachte Valkyrie-Serie wieder. Das von Soleil entwickelte Action-RPG hebt die Reihe in die dritte Dimension und greift die Mythen der nordischen Mythologie auf. Als Vorbestellerbonus enthalten, aber auch separat erhältlich, ist ein PS4- beziehungsweise PS5-Port des Serienklassikers "Valkyrie Profile: Lenneth" von der PSP. "Lenneth" wird jedoch erst am 22. Dezember nachgeliefert, da der Port noch Feinschliff benötigt.

29.09.2022 - "Pathfinder: Wrath of the Righteous" für PS4, Xbox One von Prime Matter

Es ist mittlerweile eine Erwartung vieler Fans, das Top-Down-Rollenspiele nach einer ersten Releasephase in einer Definitive Edition diverse Komfortfunktionen und neue Inhalte nachgeliefert bekommen. Der zweite Teil der Pathfinder-Reihe enttäuscht hier nicht, und nach einer einjährigen digitalen Phase auf dem PC findet besagte verbesserte Edition den Weg nicht nur auf die Konsolen, sondern auch noch auf Disks.

29.09.2022 - "Syberia Trilogy" für Switch von astragon

Astragon veröffentlicht die beliebte Syberia-Trilogie von Microids unter kreativer Leitung von Benoit Sokal als Switch-Sammlung neu, die jedoch kein Modul, sondern nur einen Downloadcode beinhaltet.

30.09.2022 - "FIFA 23" für PC, PS4, PS5, Xbos One, Xbox Series und Switch von Electronic Arts

Das letzte FIFA unter der Federführung von Electronic Arts, bevor die Fußballreihe ab nächsten Jahr "EA Sports FC" heißen und die FIFA selbst sich anderen Entwicklungspartnern zuwenden wird. Diesmal spricht EA mit der Einführung zahlreicher Teams und Cups der Frauen noch einmal besonders viele Fans an. Auch ein neues Animationssystem soll für besseren Spielfluss sorgen.

30.09.2022 - "Truck Driver Premium Edition" für PS5 und Xbox Series von Soedesco

Ein Jahr nach Release auf der letzten Konsolengeneration bringt Soedesco die Premium-Edition des Truck-Simulators auch auf aktuelle Geräte. Gegenüber anderen artverwandten Spielen soll sich "Truck Driver" unter anderem dadurch abheben, dass erfolgreich abgeschlossene Aufträge das Verhältnis der Fahrer:innen zur Gemeinde verbessern, aus der heraus sie arbeiten.

30.09.2022 - "My Little Pony: Ein Maretime Bucht-Abenteuer" für PS4, PS5 und Switch von Bandai Namco

Die Lebenssimulation im My-Little-Pony-Universum bleibt gewohnt friedlich: Um das namensgebende Maritime-Bucht-Festival abzuhalten, müssen die Ponys Modeschauen veranstalten, mit Pegasi fliegen und Freundschaften schließen.

30.09.2022 - "The Legend of Heroes: Trails from Zero" für PS4 und Switch von NIS America

Der siebte Teil der The-Legend-of-Heroes-Subreihe aus Falcoms nischiger, aber kultiger RPG-Serie öffnet erneut einen neuen Story-Strang: Als erster Teil der sogenannten Crossbell-Duologie dreht sich die Geschichte um das Gebiet Crossbell. Die physische Edition beinhaltet den Soundtrack und ein Mini-Artbook.

30.09.2022 - "Paw Patrol: Grand Prix" für PS4, PS5, Switch von Bandai Namco

Das Rennspiel für bis zu vier Spieler:innen im beliebten Kinderserien-Universum ist für alle Altersstufen geeignet. Durch das Sammeln von Leckerlis können Power-Ups eingesetzt und so hoffentlich der Welpen-Cup gewonnen werden.

30.09.2022 - "Sword Art Online Alicization Lycoris" für Switch von Bandai Namco

Das bereits 2020 digital veröffentlichte Spiel zum beliebten Anime-Universum glänzte in den letzten Jahren durch stetige Updates. Nun bringt Bandai Namco den Titel auch physisch auf die Switch. Das Spiel verspricht eine neue Geschichte im bekannten Setting zu erzählen.

30.09.2022 - "Demon Throttle" für Switch von Devolver Digital

Im Juli geriet Devolver Digitl durchaus nicht nur positiv in die Schlagzeilen, weil "Demon Throttle" ausschließlich physisch, ohne digitale Version veröffentlich wurde und bald vergriffen war. Nun bringt der Publisher eine zweite Auflage auf den Markt. Der Arcade-Shooter für bis zu zwei Spieler wird danach also erneut vergriffen sein.

Digital

29.09.2022 - "Railgrade" für Epic Games Store und Switch von Minakata Dynamics

Der von Epic Games co-gepublishte Infrastruktursimulator "Railgrade" will mehr sein als nur ein weiteres Eisenbahnspiel. Mit komfortabler Spielführung und einer 50 Missionen langen Singleplayer-Kampagne will das Spiel zugänglicher sein als so mancher Genrevertreter. Auch optisch macht es einiges her.

30.09.2022 - "lemon cake" für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Switch von Soedesco

Die gemütliche Lebenssimulation schickt Spieler:innen in eine Bäckerei mit angebauter Farm. Vom Anbau der eigenen Zutaten bis zum Servieren der Köstlichkeiten gilt es, die beste Backstube aufzubauen und die Kund:innen zufriedenzustellen.

Wollen Sie keine News und Releases mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt GamesMarkt Daily, den täglichen Newsletter aus der Branche.