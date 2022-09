ESL verlängert Intel-Extreme-Masters-Events in Katowice und Köln

Die ESL hat die Termine der zwei wichtigsten europäischen E-Sport-Events IEM Katowice und IEM Cologne enthüllt. Beide Events finden über einen Zeitraum von 13 Tagen statt, wodurch erheblich mehr Zuschauende vor Ort teilnehmen können. Das Finale der IEM Cologne findet sogar erst im August statt, näher an der gamescom als in den Vorjahren.

Die Intel Extreme Masters (IEM) Events der Koelnmesse sind seit Jahren feste Institutionen in der europäischen E-Sport-Szene. Daran wird sich auch 2023 nichts ändern. Und seit heute stehen auch die Termine der beiden siebenstellig-dotierten Turniere fest.

Die IEM Katowice in Polen findet vom 31. Januar bis zum 12. Februar statt. Damit werden in der Spodek Arena nicht nur die Finalspiele des "CS:GO"-Turniers mit einem Preispool von einer Million Dollar ausgespielt, sondern auch sogenannte Play-in-Wettkämpfe sowie die Gruppenphase. In Katowice (deutsch Kattowitz), treten zudem 36 der weltbesten "StarCraft II"-Spieler zur World Championship an, bei der es um Preisgelder von insgesamt 500.000 Dollar geht. Flankiert werden die Turniere von der IEM Expo die im International Congress Center begleitend stattfindet.

Ebenfalls über 13 Tage erstreckt sich im kommenden Jahr die IEM Cologne. Sie findet vom 25. Juli bis zum 6. August statt und damit so nahe an der gamescom wie noch nie. Ähnlich wie bei dem Schwester-Event werden die ersten Tage durch Play-in-Events gefüllt ehe es über eine Gruppenphase zu den Finalspielen geht, die früher den Inhalt der IEM Cologne bildeten. Auch in Köln wird in der Disziplin "CS:GO" um einen Preispool von insgesamt einer Million US-Dollar gespielt.

Dass die ESL, die zur ESL Faceit Gruppe gehört, die Eventzeiträume im Vergleich zu früher deutlich verlängert scheint Teil der Unternehmensstrategie zu sein. Bereits die im kommenden November IEM in Rio de Janeiro wurde kurzfristig auf zwölf Tage verlängert, um eine sechsstellige Besucherzahl vor Ort begrüßen zu können. Wohl auch um mehr Planungssicherheit zu haben startet der Ticket-Vorverkauf zu beiden europäischen IEM-Events noch im September 2022.