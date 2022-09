Ex-CEO von Sony of America Shawn Layden wird Tencent-Berater

Wie er auf LinkedIn bekanntgab, ist der ehemalige CEO von Sony Interactive Entertainment (SIE) of America, Shawn Layden, der chinesischen Firma Tencent Games als Strategischer Berater beigetreten. "In dieser neuen Rolle hoffe ich, das Team von Tencent bei der Vertiefung seiner Aktivitäten und seines Engagements in der Branche, der ich den Großteil meiner Karriere gewidmet habe, beraten, unterstützen und begleiten zu können. Wir befinden uns in einem epochemachenden Moment für Spiele und interaktive Unterhaltung. Es gibt viele mögliche Wege, die vor uns liegen, aber nur wenige sind tiefgreifend, erweiternd, integrativ, erbaulich, inspirierend und/oder nachhaltig. Ich freue mich darauf, diese Entdeckungsreise fortzusetzen und danke Tencent für diese Gelegenheit," so Laydens Post zu seiner neuen Position.

Layden war von 2010 bis 2014 COO bei Sony Network Entertainment, anschließend vier Jahre Präsident und CEO von SIE America und ein weiteres Jahr Chairman bei den SIE Worldwide Studios. Zuletzt war er Mentor und Berater bei unterschiedlichen Organisationen zur Aus- und Weiterbildung von Führungskräften. Mit der neuen Position kommt Layden zurück in die Gaming-Branche.

Pascal Wagner