gamesweekberlin zählt 2000 Besucher:innen zum Restart

Die gamesweekberlin ist zurück, wenn auch in einem anderen Format. Statt dem gewohnten Termin im Frühjahr probiertem die Organisator:innen von Booster Space in diesem Jahr eine deutlich kleinere Pop-up-Edition aus. Erklärtes Ziel war es, die gamesweekberlin auf jeden Fall auch als onsite-Event stattfinden zu lassen. "Ein Kino in Zwischennutzung zu einer Gaming Mini-Messe mit allem was dazugehört - Konferenz, Matchmaking, Party, Ausstellung, Cosplay, Brettspiele, Twitch Stream, VIP Tour, Arcades und Retro, Indie und Triple A - auszubauen, war riskant. Aber die zahlreichen Besucher:innen und das positive Feedback, das wir an beiden Tagen erhalten haben, waren jede Mühe wert! Das Experiment ging auf und macht uns Mut, auch in Zukunft neue Formate auszuprobieren", soMichael Liebe, Geschäftsführer von Booster Space.

Insgesamt kamen an den zwei Veranstaltungstagen 2000 Besucher:innen in das ehemalige Colosseum-Kino. Am für das Fachpublikum geplanten "Casual Business Friday" zählten die Veranstaltenden rund 500 Besucher:innen. Über 1500 kamen dann am Samstag, an dem die gamesweekberlin auch für Verbraucher:innen geöffnet war.

Liebe und sein Team zeigten sich jedoch nicht nur über den Zuspruch aus Branche und Publikum erfreut, auch seitens der Politik sei die gamesweekberlin beachtet worden. Unter anderem seien Marco-Alexander Breit (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Thomas Enge (Bezirksverordneter FDP Pankow), Dr. Severin Fischer (Chef der Senatskanzlei Berlin), Christian Goiny (Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin) Tanja Mühlhans (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe) und Tino Schopf (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe) vor Ort gewesen.