Tommi: Nintendo und Daedalic mehrfach für Kindersoftwarepreis nominiert

Am 23. Oktober werden im Rahmen der KiKA-Sendung "Team Timster" die diesjährigen Tommi Kinderosftwarepreise verliehen. Die meisten Eisen im Bereich Konsole hat Nintendo im Feuer. Daedalic hingegen hat mehrfach Chancen in der PC-Kategorie und ist auch bei den USK12-Games nominiert. Doch auch Sony Interactive Entertainment, Ubisoft, Handy Games, Giants, 505 Games, USM, Tivola, Ahoiii, Assemble und viele mehr dürfen hoffen.

Der "Tommi Deutsche Kindersoftwarepreis 2022" geht in die heiße Phase. So stellte die Fachjury unter Leitung von Preis-Initiator Tom Feibel jetzt die Nominierungen in den sieben Kategorien Bildung, Konsole, App, PC, Jugendpreis (USK12), Elektronisches Spielzeug sowie Sonderpreis Kindergarten & Vorschule vor. Die nominierten Produkte können nun von Kindern und Jugendlichen getestet werden, die dann letztlich auch die finale Entscheidung über die Gewinnenden fällen.

Für diesen Zielgruppen-Jury-Test arbeiten Herausgebenden des Tommi mit öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. In mehr als 50 Bibliotheken können die Nominierten aller bzw. ausgewählter Kategorien ausprobiert und bewertet werden.

Die Gewinner:innen werden dann am 23. Oktober verkündet und zwar im Rahmen der Sendung "Team Timster" auf KiKA, einem der Partner des Preises. Der wird zudem von der Auerbach Stiftung, Biblioplay, der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, die Frankfurter Buchmesse, Gaming ohne Grenzen, Partner & Söhne und dem ZDF unterstützt. Neben den sieben nun vorgestellten Kategorieren gibt es auch den Tommi Förderpreis Kindergarten, bei dem in Kooperation mit der Auerbach Stiftung praxistaugliche Konzepte zum Einsatz digitaler Medien in Kitas ausgezeichnet werden.

Die Nominierungen im Einzelnen lauten.

Kategorie Bildung:

"Wiebkes wirre Welt" (Kubikfoto) "EZRA" (Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V.) "KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie" (Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung) "NordseeLife" (NABU/Kubikfoto) "Edurino - erstes Lesen & Schreiben" (Edurino GmbH) "musiculum SPIEL" (musiculum) "Sibel's Journey" (Food For Thought) "Kreative Apps für die Schule" (Fox & Sheep) "Klim: S21 - Das Spiel zur Klimaanpassung" (Gentle Troll Entertainment GmbH/Research Group for Earth Observation) "Zack & Irgendwas-mit-Ose" (SWR Planet Schule)

Kategorie Konsole:

"Kirby und das vergessene Land" (Nintendo) "Mario Party Superstar" (Nintendo) "Nintendo Switch Sports" (Nintendo) "Gran Turismo 7" (Sony Interactive Entertainment) "Big Brain Academy: Kopf an Kopf" (Nintendo)?"Rabbids: Party of Legends" (Ubisoft) "Grow: Song of the Evertree" (505 Games) "One Hand Clapping" (Handy Games) "Mario Strikers: Battle League Football" (Nintendo) "Landwirtschafts-Simulator 22" (Giants Software)

Kategorie App:

?"EXIT - Der Fluch von Ophir" (USM) "Infalmmania - Fight to Cure - Das Entzündungsspiel" (Universitätsklinikum Erlangen, Medizinische Klinik 3 - Rheumatologie und Immunologie) "Willi und die Wunderkröte" (Tivola Games) "Urban Riders" (Villa Hirschberg Online One) "Hand Clapping" (Handy Games) "Skillstar - Erfülle die Mission Verbraucherhelden" (Stiftung Jugend und Bildung)?"Fiete Brainbox (Beta)" (Ahoiii) "EZRA" (Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V.) "musiculum SPIEL" (musiculum) "Kreative Apps für die Schule (Bundle)" (Fox & Sheep)

Kategorie PC:

"One Hand Clapping" (Handy Games) "Sonority" (Application Systems Heidelberg) "Insurmountable" (Daedalic Entertainment) "Jars" (Daedalic Entertainment) "Die Sims 4 Highschool-Jahre (Erweiterungspack)" (EA) "Onde" (Mixtvision) "Growbot" (Application Systems Heidelberg) "Zombie Rollerz: Pinball Heroes" (Daedalic Entertainment) "Landwirtschafts-Simulator 22" (Giants Software) "Itorah" (Assemble Entertainment)

Kategorie Jugendpreis (USK 12)

"Dungeons of Dreadrock" (Prof. Dr. Christoph Minnameier) "Lego Star Wars: Die Skywalker Saga" (Warner Bros. Entertainment) "Horizon Forbidden West" (Sony Interactive Entertainment) "Endling - Extinction is Forever" (Handy Games) "Kena: Bridge of Spirits" (Maximum Games) "Sibel's Journey" (Foot For Thought) "Wildcat Gun Machine" (Daedalic Entertainment) "Der Artenvielfalt auf der Spur" (Greenpeace)

Kategorie Elektronisches Spielzeug:

"Early Coding" (Fischer Technik) "Edurino - erstes Lesen & Schreiben" (Edurino) "Osmo Little Genius Starter Kit" (Tangible Play Inc. / Osmo" "KEKZ - All-in-One Kinder Audioplayer" (Kekz), "IQ-Mini" (Smart Toys) "Exost Rhino Wave" (Silverlit)

Sonderpreis Kindergarten & Vorschule:

"Early Coding" (Fischer Technik) "KEKZ - All-in-One Kinder Audioplayer" (Kekz) "Edurino - erstes Lesen & Schreiben" (Edurino) "Programmieren mit dem Elefanten" (WDR) "Fuxdoo" (Matthias Deutsch)"Pixi Gute-Nacht-Geschichten"(Carlsen Verlag)