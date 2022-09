Tencent kauft Minderheitsbeteiligung an slowenischem Studio Triternion

Tencent kauft einen Minderheitsanteil am slowenischen Studio Triternion, das seit 2019 den Multiplayer-Slasher "Mordhau" entwickelt und supportet. Mit dem Geld will Triternion das Spiel auf neue Plattformen bringen.

Wie das slowenische Studio Triternion, das für "Mordhau" verantwortlich zeichnet, hat der chinesische Gaming-Riese Tencent eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen gekauft. Wie viele Aktien an Tencent Games gehen, gaben die beiden neuen Vertragspartner bisher nicht bekannt. Das 2017 gegründete Studio veröffentlichte 2019 das Multiplayer-Mittelalter-Spiel "Mordhau", das seitdem zwei Millionen Einheiten verkaufte und immer noch mit Zusatzinhalten unterstützt wird. Mit dem Geld aus den verkauften Anteilen will Triternion das Spiel auf neue Konsolen bringen.

"Die Investition von Tencent wird es uns ermöglichen, auf dem Erfolg von 'Mordhau' aufzubauen und das Spiel auf anderen Plattformen weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird es uns helfen, unser Team zu erweitern und die Entwicklung und Markteinführung neuer IPs zu beschleunigen", sagte Triternion Chief Executive Officer Marko Grgurovic.

Pascal Wagner