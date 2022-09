Arbeitsagentur richtet Online-Recruiting-Event für Games-Fachkräfte aus

Die Bundesagentur für Arbeit hat den Bedarf an Fachkräften in der deutschen Gamingindustrie erkannt. In Zusammenarbeit mit dem game - Verband der deutschen Games-Branche und der Kampagne Make it in Germany der Bundesregierung richtet die Arbeitsagentur ein Online-Recruiting-Event für Games-Fachkräfte aus. Gesucht werden vor allem Game Designer:innen, Programmierer:innen, Künstler:innen und Produzent:innen, die bereits Erfahrung in der Industrie vorweisen können, wie das Anforderungsblatt der Agentur nahelegt. Das Event soll am 14. November 2022 stattfinden. Um teilzunehmen, müssen Interessierte im Vorhinein einen englischen Lebenslauf mit Abschluss- und Qualifikationsnachweisen über die Registrierungsseite der Bundesagentur einreichen.

Die Anmeldung ist kostenlos und kann noch bis 04. November 2022 durchgeführt werden.

Pascal Wagner