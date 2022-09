Hoher politischer Besuch für die Polaris Con angekündigt

Zur Polaris Convention vom 28.-30. Oktober in Hamburg sind sowohl Kultursenator als auch Bürgermeister Hamburgs angemeldet, außerdem steht ein Besuch der Generalkonsulatin Japans an. Presseakkreditierungen sind zudem ab sofort geöffnet.

Zur vom 28. bis 30. Oktober 2022 in Hamburg haben sich bereits die ersten namhaften Politiker angekündigt. Zur Eröffnung des Events am Freitag um 12 Uhr werden Hamburgs Kultursenator Dr. Carsten Brosda sowie die japanische Generalkonsulatin Kato Kikuko zugegen sein. Am Event-Samstag wird zudem Hamburgs Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher das Gelände besuchen.

Ebenfalls angekündigt sind zudem neue Aussteller und Creator:innen, die auf der Messe zugegen sein werden. Darunter befinden sich etwa Nintendo, Canon und Games Workshop, außerdem die Content Creator:innen Papaplatte, Lara Loft, Space Frogs, Reeze, Sissor, Klengan und Der Heider.

Für Presse, die von der Polaris berichten will, ist die Akkreditierung seit gestern geöffnet. Sie kann über die Website der Polaris aufgerufen werden.