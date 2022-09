Konami kündigt HD-Remaster von Suikoden I & II an

HD-Remaster von "Suikoden" und "Suikoden II" kommen 2023 auf alle Plattformen: Das kündigte Konami im Rahmen der Tokyo Game Show 2022 an. Die Kult-Klassiker sind damit vor ihrem drohenden Offline-Gehen im Playstation-3-Store gerettet.

Konami bringt eine einflussreiche RPG-Serie von der ersten PlayStation zurück in die Gegenwart: Wie die japanische Publisherfirma heute im Rahmen der Tokyo Game Show 2022 ankündigte, werden Remaster der Kultklassiker "Suikoden" und "Suikoden II" 2023 für Steam, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Die Remaster hören auf den Namen "Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars".

Die neuveröffentlichten Titel, deren Originale immerhin 28 respektive 25 Jahre alt sind, erhalten grafische Verbesserungen bei Pixelsprites und Umgebungsgrafiken, Breitbildsupport, überarbeitete Spezialeffekte und neu gezeichnete Charakterporträts. Zudem werden 3D-Sound, Vorspulfunktionen, Autospeichern und andere Komfortfunktionen eingefügt.

Die ersten beiden "Suikoden" gelten als Kultklassiker, insbesondere der zweite Teil ebnete mit seiner Behandlung politischer Konflikte auf globaler Ebene den Weg für ernstere Narrative im Genre der JRPGs. Derzeit sind sie nur im PlayStation Network über die PS3 und die PS Vita erhältlich, deren Stores jedoch nur mehr über die Konsolen und nicht über den Browser angesteuert werden können. Die HD-Remakes erhalten damit auch ein Stück Gaming-Geschichte für die Zukunft.

Pascal Wagner