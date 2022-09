Turtle Beach kündigt Recon Cloud Hybrid Controller für PC, Xbox und Android an

Turtle Beach stellte heute seine neueste Ergänzung im Controller-Segment vor. Der Recon Cloud Hybrid Controller ist für den Anschluss an Smartphones, die Xbox und den PC gedacht und ergänzt die Xbox- und PC-Controller Recon und React-R und den Flugstick VelocityOne Flight, die sich bereits im Sortiment des Hardware-Herstellers befinden. Der Recon Cloud ist speziell für das Streaming von PC- und Xbox-Spielen auf Android-Smartphones gedacht und unterstützt die Steuerung an allein drei Gerätearten. Er kann im Akku-Betrieb für bis zu 30 Stunden mobil genutzt oder via USB an PC und Konsole angeschlossen werden. Zudem soll der Recon Cloud Auftakt für weitere, bald folgende Geräte im Mobil-Sektor sein. Der Controller kann ab sofort zum Preis von 99,99 Euro auf der Website von Turtle Beach vorbestellt werden und wird zum 16. Oktober 2022 ausgeliefert.

Die Resonanz auf unsere erste Welle von Konsolen- und PC-Gaming-Controllern war überwältigend positiv. Jetzt bauen wir unsere Reichweite in diesem Markt weiter aus, um mobilen Spieler:innen die gleiche kompromisslose, preisgekrönte Bedienbarkeit zu bieten", so Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. "Der Recon Cloud ist der erste unserer erweiterten Produktpalette an mobilen Controllern, die wir in diesem Jahr auf den Markt bringen. Weitere neue Produkte für iOS und andere Konsolen folgen in Kürze."

Pascal Wagner