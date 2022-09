Spielwarenmesse Nürnberg richtet B2B-Tag für Spielerfinder:innen aus

Auf der Spielwarenmesse im Februar 2023 in Nürnberg wird am 03.02.2023 die B2B-Veranstaltung Internationale Spielerfindermesse beziehungsweise Game Inventors Convention stattfinden. Das gab die Spielwarenmesse in Kooperation mit dem Bayerischen Spielearchiv nun bekannt. In Halle 11.1 des Messezentrums Nürnberg können sich dort Gesellschaftsspiel-Autor:innen, Fachredakteur:innen und Verlage von 8 bis 18 Uhr über Spieleprototypen vernetzen und Geschäftsbeziehungen aushandeln. Danach findet als Ausklang eine Spieleparty bis 22 Uhr statt.

Tickets zu 125 Euro für eine oder 140 Euro für zwei Personen sind noch bis zum 15. Dezember 2022 über die Website der Spielwarenmesse bestellbar.

Pascal Wagner