Mixtvision-Games werden von Assemble Entertainment vertrieben

Assemble Entertainment und die Mixtvision Mediengesellschaft haben eine langfristige Kooperation geschlossen. Der Publisher aus Wiesbaden übernimmt künftig den Vertrieb der Mixtvision-Titel wie "FAR: Lone Sails", "A Juggler's Tale" und "Minute of Islands".

Eine Publishing-Kooperation zwischen Assemble Entertainment aus Wiesbaden und der Mixtvision Mediengesellschaft aus München ist geschlossen worden. Assemble übernimmt künftig den Vertrieb der Games von Mixtvision. Das Mixtvision-Portfolio beinhaltet "FAR: Lone Sails" von Okomotive aus der Schweiz, "Minute of Islands" von Studio Fizbin aus Ludwigsburg, "A Juggler's Tale" von kaleidoscube aus Stuttgart, "Interrogation: You will be deceived" von Critique Gaming aus Rumänien und "Onde" von Lance und 3-50 aus Frankreich.

Assemble-Gründer und Geschäftsführer Stefan Marcinek über die Publishing-Kooperation mit Mixtvision: "Assemble ist gerade mal knapp über fünf Jahre alt. Dass Mixtvision uns ihr gesamtes Portfolio anvertraut, ist nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine Anerkennung unserer bisherigen Arbeit. Jeder Titel von Mixtvision ist etwas ganz Besonderes und brennt vor Kreativität. Diese Flamme werden wir weitertragen. Es freut uns, mit all diesen großartigen Entwicklerstudios zusammenarbeiten zu dürfen und versichern, dass ihre Titel bei uns in liebevolle Hände geraten sind."

Mixtvision Gründer und Geschäftsführer Sebastian Zembol fügt hinzu: "Ich bin sehr stolz darauf, was in den vergangenen Jahren bei uns im Publishing-Bereich entstanden ist. Besonders dankbar bin ich Benjamin Feld, der den Digitalbereich zu einem eigenständigen, sehr erfolgreichen Indie-Games-Publisher entwickelt hat mit wunderbaren Titeln, die zu Recht vielfach preisgekrönt wurden. Wir freuen uns sehr, mit Assemble einen großartigen Partner gefunden zu haben, der unsere Philosophie und unser Ziel teilt, Menschen mit narrativen und emotionalen Spielen zu begeistern."

Zu Beginn war das Kerngeschäft der Mixtvision Mediengesellschaft auf Kinder- und Jugendbücher ausgelegt, schon früh wurden aber auch andere Medienformen genutzt, um neue Formen des Geschichtenerzählens zu entwickeln. Auf diese Weise entwickelte sich der Digitalbereich von Mixtvision zu einem eigenständigen plattformübergreifenden Indie-Games-Publisher. Mit der Publishing-Kooperation im Gamesbereich wird Mixtvision auch den Kinder- und Jugendbuchverlag neu ausrichten bzw. stärker in den Fokus rücken. Es soll außerdem medienübergreifend gedacht werden.

Marcel Kleffmann