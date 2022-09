EA stellt Basisspiel "Die Sims 4" auf Free-to-Play um

Die seit Anfang September 2014, zunächst für PC, erhältliche Lebenssimulation "Die Sims 4" wird von Electronic Arts und Maxis auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt. Stichtag ist der 18. Oktober 2022 für PC, Mac und Konsolen. Die zahlreichen Erweiterungspakete (zwölf an der Zahl), Gameplay-Packs und Accessoires-Packs werden aber weiterhin kostenpflichtig angeboten. EA möchte damit den Zugang zum Spiel erleichtern und hofft auf mehr DLC-Verkäufe, je nach Interesse der Nutzer:innen. Im Februar des vergangenen Jahres zählte EA über 33 Millionen Spieler:innen des Titels (Q3 FY21) und berichtete über hohe Engagement-Werte.

Zusammen mit der Free-to-Play-Umstellung kündigt Electronic Arts an, dass "das Entwicklerteam bestrebter denn je" sei, neue und bedeutsame Erlebnisse für Spielende entwickeln zu wollen, sodass es in absehbarer Zukunft weitere Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen geben wird. Im Rahmen des Livestreams "Behind The Sims Summit" am 18. Oktober 2022 um 19:00 Uhr soll ein Ausblick gegeben werden.

Marcel Kleffmann