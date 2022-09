Pokémon eröffnet im The Playce zweite permanente Verkaufsfläche in Deutschland

Ab heute empfängt die zweite permanente Pokémon-Verkaufsfläche in Deutschland Kund:innen. Bei Events heute und übermorgen mit Geschenken und Foto-Ops eröffnet der Shop im duo flagshipstore im The Playce am Potsdamer Platz in Berlin.

Heute eröffnet The Pokémon Company eine permanente Verkaufsfläche in Berlin, im Rahmen des duo flagshipstore im Einkaufszentrum The Playce, das vor dem kürzlich durchgeführten Umbau auf den Namen Potsdamer Platz Arkaden hörte. Auf der Verkaufsfläche wird es diverse Produkte zur Pokémon-Lizenz geben, wobei das Sammelkartenspiel sowie Spielzeuge von Jazwares und Boti namentlich erwähnt werden. Auch eine Event- und Turnierfläche für unter anderem das Pokémon-Sammelkartenspiel ist im Shop verhanden. Bei den Eröffnungsevents heute am 15. September und übermorgen am 17. September werden Einweihungsgeschenke verteilt und es bieten sich Fotomöglichkeiten mit überlebensgroßen Pikachus.

Der permanente Pokémon-Shop im duo flagshipstore ist nach der Eröffnung des Shops im KaDeWe in Berlin im Jahr 2021 die zweite permanente Verkaufsfläche in Deutschland.

"Wir freuen uns, mit duo flagshipstore in Berlin zusammenarbeiten zu dürfen und einen neuen permanenten Pokémon-Shop in einem deutschen Geschäft zu eröffnen," sagte Katharina Ausborn, Key-Account-Managerin bei The Pokémon Company International. "Das Jahr 2022 ist ein weiteres außergewöhnliches Jahr hinsichtlich des Wachstums des Pokémon-Sammelkartenspiels und es freut uns sehr, diesem fantastischen Produkt ein permanentes Zuhause in einem der besten Spielzeug- und Schreibwarenläden Deutschlands zu geben."

Pascal Wagner