IEM Rio: Sechsstellige Besucherzahl dank erweiterten Eventzeitraum

Durch eine Verlängerung des Eventzeitraums will die ESL dem anstehenden Intel Extreme Masters in Rio de Janeiro zu einer Besucherzahl von über 100.000 Menschen verhelfen.

Zwei Jahre nachdem das ESL One: Rio Major 2020 schlussendlich wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden muss bereitet sich die ESL nun auf das vermutlich größte E-Sport-Event in Südamerika vor. Dazu hat die ESL, die zur ESL Faceit Group gehört, das Konzept des Intel Extreme Masters von Rio de Janeiro noch einmal angepasst. Statt wie bisher vier geplante Spieltage vor Publikum soll es zwölf Tage geben. Konkret werden auch die Spiele der Challengers Stage und der Legends Stage vor Publikum ausgetragen. Die finden vom 31. Oktober bis zum 8. November statt. Vom 10. bis 13. November gibt es dann die Finalspiele der Champions Stage in den Jeunesse Arena zu bestaunen, wobei ein neues Layout der Arena mehr Publikum in der Halle ermöglicht. Parallel zum Finale findet außerdem das IEM Fan Fest als Open Air Festival statt.

Dank des erweiterten Zeitraums rechnet die ESL mit insgesamt mehr als 100.000 Zuschauenden vor Ort während der IEM Rio. Das Event wäre damit eines der größten E-Sport-Events gemessen am Live-Publikum und wahrscheinlich das größte seiner Art auf dem südamerikanischen Kontinent. Zum Vergleich: 2019 stellte das IEM im polnischen Katowice mit 174.000 Besucher:innen in zehn Tagen den bisherigen Rekord in Sachen Onsite-Besuchszahlen eines E-Sport-Events auf.