Bandai Namco bestätigt "Tekken 8" und erhöht Konkurrenzdruck im Genre

Es ist offiziell: Bandai Namco hat über sechs Jahre nach Release des siebten Teils "Tekken 8" im Rahmen des Sony-Events State of Play angekündigt. Konkrete Releasepläne gibt es nicht, aber mit dem geplanten Release von "Street Fighter 6" 2023 und sich haltenden Gerüchten über ein neues "Mortal Kombat" in Entwicklung könnte es im Genre Fighting Games eng werden.

Die sogenannten Fighting Games, despektierlich auch Prügel-Games genannt, zählen zu den Ur-Genres des Arcadezeitalters. Ob "Street Fighter", "Mortal Kombat" oder das vor allem auf der PlayStation beliebte "Tekken" - die Spielereihen aus dem Genre sind Kult, auch wenn in den vergangenen zehn Jahren andere IPs in diesem Genre sich wesentlich besser verkauften, allen voran "Super Smash Bros." und "Dragon Ball". Doch das könnte sich ab 2023 wieder ändern. Nachdem Capcom bereits vor einige Monaten die Veröffentlichung von "Street Fighter 6" für 2023 ankündigte bestätigte nun auch Bandai Namco offiziell den kommenden Release von "Tekken 8". Konkrete Details zu den geplanten Plattformen oder dem Veröffentlichungsjahr nannte Bandai Namco nicht. Da der Trailer im Rahmen von Sonys "State of Play"-Event enthüllt wurde ist lediglich die PlayStation als Plattform gesetzt.

Sollte "Tekken 8" ebenfalls im kommenden Jahr erscheinen, dann könnte es im Genre der Fighting Games eng werden. Schließlich halten sich schon seit längerem auch Gerüchte, die für 2023 eine Fortsetzung der Serie "Mortal Kombat" vorhersagen, der meistverkauften Plattform-unabhängigen Fighting-Game-Marke.