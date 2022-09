Clash of Realities: Abschiedsevent mit umfassenden Programm

Unternehmen

Die 13. Clash of Realities Konferenz für Kunst, Technologie und Theorie in digitalen Spielen in Köln wird zugleich die letzte ihrer Art sein. Zum Abschied haben die Organisator:innen ein umfangreiches Programm für die Summits zusammengestellt, die vom 28. bis 30. September in Präsenz und digital stattfinden.