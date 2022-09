Patreon schließt Büros in Berlin und Dublin

Patreon tritt auf die Kostenbremse. CEO Jack Conte kündigt die Entlassung von 80 Mitarbeitenden an sowie das Aus für die Standorte in Dublin und Berlin. Dort hatte Ronny Krieger ein Team aufgebaut, das neben dem deutschen Markteintritt auch die weitere europäische Expansion vorantreiben sollte.

Patreon tritt auf die Kostenbremse: Jack Conte, Firmengründer und CEO der Selbstvermarktungsplattform, kündigte zunächst per interner Rundmail, die er wenig später auch auf den Blog-Seiten des Unternehmens veröffentlichte, unter anderem die Entlassung von 80 Mitarbeitenden an, rund 17 Prozent der weltweiten Belegschaft seien somit von den Stellenstreichungen betroffen.

Zudem verkündete Conte das Aus für die Standorte in Dublin und Berlin. In der deutschen Hauptstadt hatte Ronny Krieger als General Manager Europe ein Team aufgebaut, das neben dem Markteintritt hierzulande samt Lokalisierung des Patreon-Angebots für den deutschsprachigen Raum im Sommer 2020 auch die Expansion in weitere europäische Märkte vorantreiben sollte. Diese Aktivitäten stellt Patreon nun ganz ein. Die in der irischen Hauptstadt Dublin aktiven Entwickler:innen sollen derweil Angebote für eine mögliche Weiterbeschäftigung in den USA erhalten. Ein im portugiesischen Porto ansässiges Support-Team soll sich schließlich weiterhin um Fragen der Patreon-Nutzer:innen auf Seiten der Kreativschaffenden kümmern.

"Wir haben in Berlin ein Team von 30 Go-To-Market-Experten aufgebaut, die ich als einige der besten Talente der Welt bezeichnen würde", schreibt Ronny Krieger als Reaktion auf die Nachrichten in einem Linkedin-Beitrag, in dem er unter anderem um potenzielle Arbeitgeber für die Berliner Mitarbeitenden wirbt. Man habe "ein rasantes Wachstum" erlebt und wichtige Beziehungen zu Kreativschaffenden in der gesamten EMEA-Region aufbauen können. Er selbst bleibe nur noch für eine Übergangszeit von ein paar Wochen beim Unternehmen.

CEO Conte verweist derweil in seinem Schreiben zur Begründung für den Schritt auf die jüngere Entwicklung samt Pandemie und Ukraine-Krieg. Das mache es nun unterm Strich nötig, dass auch Patreon seine Arbeitsweise an die Gegebenheiten anpasse. So wolle man in den USA die Weiterentwicklung des Angebots weiter vorantreiben und auch die Bemühungen in Sachen Sales und Marketing dort zusammenfassen.

