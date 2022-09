"Tomb Raider", "Deus Ex" und "Thief" nun unter Kontrolle von Crystal Dynamics und Eidos Montreal

Im Deal zwischen Embracer und Square Enix, der Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Marken wie "Tomb Raider" und "Deus Ex" umfasst, hat SE nun die betroffenen Marken direkt an die Entwicklungsfirmen übergeben. Eidos verwaltet damit "Deus Ex" und "Thief", Crystal Dynamics "Tomb Raider".

Nachdem die Embracer Group Crystal Dynamics, Eidos Montreal und beliebte Marken wie "Thief, "Deus Ex" und "Tomb Raider" von Square Enix kauften, waren die Hoffnungen auf neue Teile der Reihen groß. Nun liefert Embracer erneut Futter für die Hoffenden: Über Updates der Terms of Services beider Unternehmen gaben Crystal Dynamics und Eidos Montreal nun bekannt, dass sie die Kontrolle über die Marken nun direkt von Square Enix übernommen haben. Die Muttergruppe wird also nicht als Markeninhaberin agieren, sondern die Entwicklungsfirmen selbst. Crystal Dynamics verwaltet ab sofort die Marke "Tomb Raider", Eidos Montreal erhielt unter anderem "Deus Ex" und "Thief". Die Übertragung beinhaltet auch die Hoheit über die Daten, die innerhalb der und durch die Spiele gesammelt werden, etwa über Accountmodelle.

Pascal Wagner