Littlebit unterstützt Reseller mit eigenem Gaming-Event

Ende des Monats veranstaltet Littlebit Technology ein eigenes Gaming-Event in Mainz. Weitere Hersteller:innen aus der Gaming-Branche nehmen am "Littlebit Gaming Event" teil, das Programmpunkte für die Industrie und die Besucher:innen bieten soll.

Am 29. September veranstaltet Littlebit Technology ein eigenes Gaming-Event in der Pyramide in Mainz. Es werden elf Hersteller:innen aus der Gaming- und Multimedia-Branche am "Littlebit Gaming Event" teilnehmen und führen ihre neuesten Gaming-Lösungen vor. Auf dem Programmplan stehen unter anderem ein Racing-Contest, Erlebnisstationen und Produktschulungen. Der Eintritt ist kostenlos und umfasst auch Zugang zu den Schulungseinheiten und der anschließenden Networking-Party.

"Unser starker Standfu?, ob als Hersteller oder Distributor, und der aktuell immense Nachfrageschub in der Gaming-Landschaft gaben den Ausschlag, dieses Jahr eine ganz besondere Aktion ins Leben zu rufen. Uns war rasch klar, dass wir unsere Scheinwerfer dabei auf das Thema Gaming richten werden", so René Rütimann, Head of Marketing Communications der Littlebit Technology.

"Unsere größte Herausforderung war es, mit dem Event einen nachhaltigen Mehrwert für den B2B Gaming-Markt zu generieren und gleichwohl das Fokusthema auf spielerische Weise abzuholen. Mittlerweile wissen wir, dass uns dieses Unterfangen geglückt ist", sagt Oliver Wyss, Mitorganisator und Marketingprojektleiter der Littlebit Technology.

Adriano D'Adamo