Videoday-Awards in Köln an HandofBlood und Trymacs verliehen

Die Videodays 2022 fanden in Köln zum ersten Mal seit 2018 statt. Zum Abschluss des Festivals wurden auch die Videoday-Awards an Content Creator in diversen Kategorien verliehen. Neben Kategorien wie "Science" oder "Fashion" waren auch "Gaming" und "Streaming" vertreten. Joyn war der offizielle Medienpartner und übertrug die Preisverleihung.

Die Preisverleihung wurde von der Musikerin Alina Khadi, der Journalistin Nadine Hadad und dem Musiker Marti Fischer moderiert. In der Kategorie "Gaming" waren Gnu, HandofBlood und KeinPart2, dessen Name als KleinPart2 falsch geschrieben wurde, nominiert. Gewonnen hat HandofBlood, der den Preis nicht persönlich entgegennehmen konnte, aber eine Videobotschaft abspielen ließ. Der Preis wurde von Sarazar anmoderiert und verliehen. HandofBlood war auch in der Kategorie "Best Longform" nominiert. Der Preis ging allerdings an Leeroy Matata und sein Format "Leeroy will's wissen". Der letzte Preis des Abends war für die Kategorie "Best Streaming". Die Nominierten waren Gnu, Eintracht Spandau und Trymacs, der den Preis auch gewonnen und persönlich entgegengenommen hat. Verliehen wurde der Preis vom Streamer Papaplatte.

Ebenfalls zeichnete der "Special Responsibility"-Award ein verantwortungsvolles Projekt aus und wurde von Hendrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, verliehen. Der Ichbinhier e. V. erhielt den Preis für dessen Arbeit gegen Hetze und Hasskommentare im Internet. In der Kategorie "News and Commentary" gewann Rezo. Sein Manager nahm den Preis stellvertretend für ihn an. Rezo bedankte sich ebenfalls per Videobotschaft für den Preis.

Adriano D'Adamo