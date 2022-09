gamesweekberlin 2022 im Colosseum Cinema

Der Countdown zur verlegten gamesweekberlin 2022 tickt: Nächste Woche, am 16. und 17. Oktober, lädt Booster Space zur komprimierten Variante des Gamesevents der Hauptstadtregion ein. Das Eventwochenende findet diesmal im denkmalgeschützten Colosseum Cinema im Prenzlauer Berg statt. In einem Grußwort zur anstehenden Veranstaltung beschreibt Michael Liebe, CEO von Booster Space, wie die Möglichkeit, die historische Location zu buchen, den Prozess der Eventplanung bestimmte: "Der Herbst 2022 war der einzige Termin, der in Frage kam. Wir mussten einfach zugreifen - keine Zeit zum Nachdenken. Nach der Bekanntgabe: ein ständiger Sprint, um die Dinge zu erledigen! Und ja - wir haben es geschafft!"

Auf dem Gelände werden am "Pop-Up Saturday" laut Liebe über 50 Titel spielbar sein. Auf den großen Kinoleinwänden werden ein "Splatoon 3" Tournament, eine "Mario Kart"-Liga und ein "Street Fighter" Arcade Bash gespielt. Außerdem beinhaltet das Event "die Retro Area von René Meyer, eine Reihe großartiger Cosplay- und Youtube/Twitch-Creators, die von Justin Timpe eingeladen wurden, 14 Sprecher auf den Panels des von Tobias Kopka kuratierten Casual Business Friday, MeetToMatch Business Networking, unsere eigenen beliebten Twitch-Streams, ein Dev-Booster-Wettbewerb, eine gemeinsame Networking-Party mit medianet GAMES, sowie Berliner Pilsener und OSTMOST als Catering-Partner," so Liebe.

Die gamesweekberlin wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg unterstützt, als Hauptsponsor wird Tulpar geführt. King und der GamesForest.Club hosten eine "Sustainability Zone" auf dem Gelände der gamesweek.

Pascal Wagner