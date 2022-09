Nintendo kündigt limitierte Switch OLED im Pokémon Scarlet & Violet Design an

Über einen Trailer und die weltweiten Twitteraccounts des Unternehmens kündigte Nintendo soeben eine limitierte Konsolenedition der Switch OLED an. Die mit Designs und Farben von "Pokémon Violet" und "Scarlet", die in Deutschland "Pokémon Purpur" und "Karmesin" heißen, wird am 04. November 2022 erscheinen. Bisher ist noch keine Vorbestellung möglich. Auch ein Preis ist bisher noch nicht bekannt. Die Switch-OLED-Sonderedition wird keinen Spielcode und kein Modul einer der neuen Pokémon-Editionen beinhalten.

Pascal Wagner