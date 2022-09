Gamigo ernennt Christian Streil zum Director Marketing

Seit August führt der ehemalige Vize-Geschäftsführer von MSM.digital Brandmates Christian Streil die Marketing-Teams der Hamburger gamigo Group als Director Marketing. Er hat bereits in anderer Funktion mit gamigo-Titeln gearbeitet.

Die gamigo Group meldet, dass Christian Streil seit August als Direktor Marketing für alle Marketing-Teams im Unternehmen zuständig ist. Vor der Stelle beim Hamburger Mobile- und Online-Games-Publisher hat Streil als stellvertretender Geschäftsführer bei MSM gearbeitet, außerdem ist zuvor bereits in leitenden Stellen bei flashpoint, Dreamcatcher Europe, Warner Bros und Activision tätig gewesen. Als Head of Product Marketing and Communications bei Aeria Games hat Streil zudem bereits mit gamigo-Titeln wie "Aura Kingdom" und "Grand Fantasia" gearbeitet.

Pascal Wagner