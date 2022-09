"The Wandering Village" erscheint nächste Woche im Early Access

"The Wandering Village" vom Schweizer Studio Stray Fawn erscheint nächste Woche im Early Access. Spieler:innen müssen in dieser Simulation ein Dorf auf einem wandernden Dinosaurier aufbauen und verwalten.

Über Twitter verkündete das Schweizer Studios Stray Fawn, dass ihre Aufbausimulation "The Wandering Village" am 14. September im Early Access erscheinen wird. Das Studio arbeitete die vergangenen drei Jahre an der Entwicklung des Titels.

In der Aufbausimulation "The Wandering Village" müssen Spieler:innen auf dem Rücken eines wandernden Dinosauriers ein Dorf aufbauen. Das Studio war mit dem Spiel ebenfalls auf der gamescom vertreten.

Adriano D'Adamo