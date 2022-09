Mediennetzwerk.NRW lädt zu Studienpräsentation "XR in Deutschland 2022" ein

Das Mediennetzwerk.NRW präsentiert nächsten Monat die Studie "XR in Deutschland 2022" der TH Köln. Dazu laden die Veranstalter:innen in Kooperation mit dem Metaverse Meetup nach Köln ein. Es wird auch eine anschließende Dialogrunde und Möglichkeit zum Networking geben.

Die TH Köln untersuchte zum dritten Mal im Auftrag des Mediennetzwerk die bundesweiten Strukturen der XR-Branche. Die Ergebnisse wurden in der Studie "XR in Deutschland 2022" zusammengefasst. Das Mediennetzwerk.NRW präsentiert die Studie und deren Ergebnisse in Kooperation mit dem Metaverse Meetup am 4. Oktober im Startplatz Köln. Sandra Winterberg, Geschäftführerin des Mediennetzwerk.NRW, und Forscher:innen der TH Köln stellen die Studie persönlich vor.

Die Studie untersuchte dieses Jahr das Metaverse. Die Ergebnisse zeigen unter anderem dessen Potenziale und Herausforderungen für den Consumer Market im Gaming auf. Auch wird auf die Rolle von VR, AR, MR, KI und 5G eingegangen. Im Anschluss an die Präsentation wird eine Podiumsdiskussion mit diversen Expert:innen stattfinden. Zum Ausklang wird es auch noch die Möglichkeit zum Networken geben. Über die Medien.NRW.App können sich Interessierte anmelden.

Adriano D'Adamo