Sven Fischer ist neuer Head of Marketing bei SAE Institute Deutschland

Der neue Head of National Marketing beim SAE Institute Germany heißt Sven Fischer, wie das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Fischer steht damit dem zentralen Marketingteam der Marke SAE Institute in Deutschland vor, die seit kurzem zur französischen Bildungsgruppe AD Education gehört. Zu seinen Aufgaben gehören die Stärkung des nationalen Markenauftrittes sowie die Steigerung der Sichtbarkeit aller neun SAE-Standorte in Deutschland.

Mit Sven Fischer rekrutiert das SAE Institute einen Mitstreiter aus den eigenen Reihen für die Schlüsselposition im Marketing. Der 42-jährige Leipziger ist bereits seit 2015 am SAE Institute aktiv und war bislang als Digital Service Officer tätig. In dieser Funktion leitete er das interne Entwicklungs-Team für Marketing und Sales-Aktivitäten. In seiner neuen Position berichtet er direkt an Daniel Cross, Director Marketing & Sales in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Pascal Wagner