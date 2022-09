Tencent steigt bei Guillemot Brothers Limited ein: Ubisoft-Kontrolle bleibt bei der Guillemot-Familie

Die strategische Partnerschaft zwischen Ubisoft und Tencent wird ausgebaut, wenn auch über Umwege. Der chinesische Konzern hat eine passive Minderheitsbeteiligung an Guillemot Brothers Limited erworben, das Unternehmen der Guillemot-Brüder, das fast 13 Prozent Ubisoft-Aktien hält. Die Führung von Ubisoft bleibt unverändert und die Guillemot-Familie behält die Kontrolle über Guillemot Brothers Limited.

Ubisoft gab soeben bekannt, dass Tencent eine Minderheitsbeteiligung an Guillemot Brothers Limited erworben hat und mit den Gründern des Unternehmens eine langfristige Vereinbarung eingegangen ist. "Die Ausweitung des Abkommens mit Tencent stärkt die Kernbeteiligung um die Gründer und gibt dem Unternehmen die Stabilität, die für seine langfristige Entwicklung notwendig ist", sagt Yves Guillemot, CEO und Mitbegründer von Ubisoft. Die ursprüngliche, strategische Partnerschaft mit Tencent umfasste die Realisierung von Mobile Games auf Basis wichtiger Ubisoft-Franchises und die Markteinführung mehrerer PC-Titel in China.

Yves Guillemot: "In einem Kontext, in dem Plattformen und Geschäftsmodelle konvergieren, ist diese Transaktion, die unsere Strategie bestätigt und den hohen Wert unserer Assets, die wir langfristig aufgebaut haben, unterstreicht, eine hervorragende Nachricht für Ubisoft, unsere Teams, Spieler:innen und Aktionär:innen. Tencent ist ein wichtiger Anteilseigner für viele der führenden Unternehmen der Branche, die einige der herausragenden Videospiele entwickelt haben. Diese Transaktion stärkt unsere Fähigkeit, in den kommenden Jahren einen hohen Wert den kommenden Jahren zu schaffen."

"Das Team von Ubisoft hat eine beeindruckende Fähigkeit bewiesen, durchgängig Weltklasse-Unterhaltung zu schaffen und ein vielfältiges Markenportfolio zu schaffen, das einige der erfolgreichsten Franchises der Branche umfasst", sagte Martin Lau, Präsident von Tencent. "Wir freuen uns über die Ausweitung unser Engagement mit den Gründern, der Familie Guillemot, während Ubisoft weiterhin Spieleerlebnisse entwickelt und einige der bekanntesten AAA-Franchises von Ubisoft auf das Handy bringt. Diese Vereinbarung entspricht auch unserer Philosophie, in kreative Gründer zu investieren, mit dem vollen Vertrauen, dass sie ihre Unternehmen zu neuen Höhen führen werden."

Tencent erwirbt einen wirtschaftlichen Anteil von 49,9 Prozent und fünf Prozent der Stimmrechte an Guillemot Brothers Limited. Die Investition beläuft sich auf 300 Mio. Euro (200 Mio. Euro Aktienerwerb und 100 Mio. Euro Kapitalerhöhung), bei einer impliziten Bewertung für Ubisoft von 80 Euro pro Aktie. Vor Bekanntgabe der Tencent-Beteiligung lag der Aktienkurs bei 43 Euro. Tencent investiert also nicht direkt in Ubisoft. Vor dem Deal hielt Guillemot Brothers Limited knapp 12,8 Prozent der Ubisoft-Aktien und 16,7 Prozent der Stimmrechte. Nach der Investition sind es 13,6 Prozent der Aktien und 17,6 Prozent der Stimmrechte.

Darüber hinaus stellt Tencent der Guillemot Brothers Limited ein langfristiges, unbesichertes Darlehen zur Verfügung, um Schulden zu refinanzieren und zusätzliche finanzielle Mittel bereitzustellen, zum Beispiel für den Erwerb von Eigenkapital für Ubisoft. Guillemot Brothers Limited wird weiterhin ausschließlich von der Familie Guillemot kontrolliert. Tencent wird nicht im Verwaltungsrat vertreten sein und erhält keine Zustimmungs- oder Vetorechte über das Unternehmen.

Nach der Transaktion werden die Guillemot-Familie, Guillemot Brothers Ltd. und Tencent knapp 24,9 Prozent der Stimmrechte an Ubisoft halten. Vorher hatten die Guillemot-Familie und Guillemot Brothers Ltd. 21,4 Prozent der Stimmrechte.

Zudem hat der Ubisoft-Verwaltungsrat Tencent ermächtigt, die direkte Beteiligung an Ubisoft von 4,5 Prozent auf 9,99 Prozent des Kapitals oder der Stimmrechte zu erhöhen. Tencent kann seine Anteile an Ubisoft für einen Zeitraum von fünf Jahren nicht verkaufen, wobei die Guillemot-Familie ein Vorzugsrecht hat. Tencent kann seine Beteiligung an Ubisoft nicht über 9,99 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte von Ubisoft während eines Zeitraums von acht Jahren erhöhen. Infolge dieser Transaktion bleibt die Unternehmensführung von Ubisoft unverändert und Tencent wird keine operativen Vetorechte haben.

Marcel Kleffmann