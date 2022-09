Slitherine und Creative Forge gründen gemeinsam Slitherine Poland

Das britische Unternehmen Slitherine schließt sich mit Creative Forge aus Polen zusammen. Gemeinsam haben sie das neue Entwicklungsstudio Slitherine Poland gegründet. Der Publisher von Strategiespielen und Hardcore-Wargames möchte weiter wachsen und baut seine Dev-Kapazitäten und seine Präsenz in Osteuropa aus.

Slitherine hat die Gründung eines neuen internen Entwicklungsstudios angekündigt, und zwar hat sich der britische Entwickler und Publisher von Strategiespielen und Hardcore-Wargames mit Creative Forge Games zusammengeschlossen. Das neue Studio mit Sitz in Warschau heißt Slitherine Poland und wird sowohl an Original-IPs als auch an lizenzierten Games arbeiten. Die Zusammenarbeit zwischen Slitherine und Creative Forge begann 2020 mit der noch laufenden Entwicklung von "Stargate: Timekeepers" und "Ancient Arenas: Chariots". Die beiden Unternehmen haben beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu festigen und auf weitere Projekte auszuweiten.

"Die meisten unserer Games-Entwicklungen werden von bestehenden Drittpartnern durchgeführt", sagte Iain McNeil, CEO von Slitherine. "Die Eröffnung eines neuen internen Entwicklungsstudios ist ein großer Schritt in die Richtung, die volle Kontrolle über wichtige Projekte zu haben, aber es ist auch eine Investition in Menschen und in ein Land, das floriert und über die professionellen Talente verfügt, qualitativ hochwertige Produkte für einen wettbewerbsfähigen Markt zu liefern".

"Das Ziel von Slitherine Poland ist es, die Developmentkompetenzen von Creative Forge und die Entwicklungs- und Publishingerfahrung von Slitherine zu kombinieren", sagt der CEO von Creative Forge Games, Piotr Karbowski. "Es ist auch ein grundlegender Schritt in die Richtung, dass sich das Team ganz auf die Produktion der Spiele konzentriert und alle anderen Aufgaben Slitherine überlässt". Creative Forge hat Spiele in Eigenregie und in Zusammenarbeit mit Publishern realisiert, darunter zum Beispiel "Phantom Doctrine", "Hard West" und "Aircraft Carrier Simulator".

Slitherine Software UK ist Mehrheitsaktionär von Slitherine Poland. Das neue Studio ermöglicht es dem Publisher, sich auf dem polnischen Markt stärker auszudehnen und weiter zu wachsen. Slitherine Poland arbeitet aktuell an der Fertigstellung von "Stargate: Timekeepers" in Zusammenarbeit mit MGM und "Ancient Arenas: Chariots". Weitere Projekte werden bald angekündigt. Neues Personal soll ebenfalls eingestellt werden.

Marcel Kleffmann