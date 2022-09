Snapchat stoppt Investitionen in Games und entlässt 20 Prozent der Belegschaft

Snapchat bestätigte den eigenen Investor:innen gegenüber, dass das Unternehmen in Zukunft keine Investitionen in Videogames und videospielbezogene Projekte mehr tätigen wird. 2021 konnte Snapchat noch über 200 Millionen Nutzungen der in die App integrierten Videospiele und über 30 Millionen aktive Nutzer:innen verzeichnen. Weiterhin bestätigte das Unternehmen, dass rund 20 Prozent der gesamten Belegschaft entlassen wurden. Das Unternehmen will seinen Fokus neu ausrichten und profitabler werden. Der neue Fokus umfasst das Wachstum der Community und des Umsatzes, aber auch Augmented Reality. Projekte, die mit Snapchat in Verbindung stehen und zu keinem dieser drei Punkte beitragen, erhalten weniger oder gar keine Investitionen und Unterstützung mehr.

"Wir haben nachdenklich und bewusst daran gearbeitet, das richtige Gleichgewicht zwischen der Fokussierung unserer Investitionen und der Fortsetzung der Innovation zu finden, und wir haben die Entscheidung getroffen, unsere Investitionen in Snap Originals, Minis, Spielen und Pixy, neben anderen Bereichen, einzustellen", so das offizielle Statement seitens Snapchat.

Adriano D'Adamo