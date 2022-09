People & Culture Festival gegen Fachkräftemangel in der Hauptstadtregion

Als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel innerhalb der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft wird am 11. November 2022 im ehemaligen Kino "Colosseum" in Berlin das "People & Culture Festival" stattfinden. Veranstaltet wird das Event vom medianet berlinbrandenburg. Das Festival dient der branchenübergreifenden Vermittlung zwischen Unternehmen, Bildungsträgern, Studierenden, Arbeitsuchenden, Querein- und Umsteiger:innen und interessierten Erwerbstätigen. Es ist ein Teil des Programms "Neustart Wirtschaft", das die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Ende März 2022 gestartet hat.

Stephan Schwarz, Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe, betont: "Die Förderung und Unterstützung des People & Culture Festival ist uns ein wichtiges Anliegen, denn gerade in der Digitalwirtschaft und der Veranstaltungsbranche sowie in allen IT-basierten Bereichen der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft ist die Gewinnung von Arbeitskräften ein zentrales Thema. Ganz bewusst haben wir diese Veranstaltung in unser Programm 'Neustart Wirtschaft' integriert. Es braucht solche Formate, bei denen Unternehmen, Aus- und Weiterbildungsstätten und potenzielle neue Arbeitskräfte direkt aufeinandertreffen, sich austauschen und Kontakte knüpfen können. Ich freue mich, dass das medianet berlinbrandenburg als Netzwerkverein für die Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft der Hauptstadtregion das People & Culture Festival ins Leben gerufen hat und wir bei diesem wichtigen Anliegen an einem Strang ziehen können."

?Das Festival bietet Unternehmen und Aus-/Weiterbildungsstätten eine Plattform, um sich zu präsentieren und Kontakte mit potenziellen Arbeitskräften zu knüpfen. ?Auf den Bühnen finden durchgehend Keynotes, Panel Talks sowie Workshops zu den aktuellen Themen der Arbeits-, Aus- und Weiterbildungswelt statt, wie zum Beispiel New Work, Führung & Unternehmenskultur, Diversität & Inklusion, Generationenmanagement und zukünftige Job-Profile und -Anforderungen.

"Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist derzeit überaus angespannt", sagt Jeannine Koch, geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des medianet. "Gerade jetzt, wo die Auftragsvolumina in der gesamten Kreativwirtschaft wieder steigen, fehlt an vielen Stellen geschultes Personal: In der Filmproduktion am Set werden z.B. Beleuchter:innen und Aufnahmeleiter:innen gebraucht, im Event-Bereich Projektmanager und Servicekräfte. In der Digitalbranche verzeichnen wir ebenfalls einen hohen Bedarf an Fachkräften, beispielsweise für die Bereiche Marketing, Sales und in der IT, aber auch Programmier:innen, Designer und zahlreiche Positionen bei den neuen Medientechnologien."

Die Vorbereitungen zum Festival laufen bereits. "Wir freuen uns sehr darüber, dass die Berliner Politik das Potenzial dieser Veranstaltung erkannt hat und uns hierbei unterstützt. Als interdisziplinärer Netzwerkverein wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Unternehmen der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadtregion an nur einem Tag auf viele interessierte, potenzielle neue Arbeitskräfte treffen, um mit ihnen zusammen die künftigen Herausforderungen bestmöglich zu meistern", ergänzt Koch.

