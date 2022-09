Ubisoft Forward mit besonderer Präsentation zu Assassin's Creed

Ubisoft wird am 10. September die nächste Ubisoft-Forward-Ausgabe ausstrahlen. Versprochen werden Neuigkeiten zu bevorstehenden Spielen und eine besondere Präsentation zu Assassin's Creed. Beim Summer Game Fest 2022 hatte sich Ubisoft zurückgehalten. Beim gamescom-Auftritt stand hauptsächlich "Skull and Bones" im Mittelpunkt.

Der Online-Showcase Ubisoft Forward kehrt am Samstag, dem 10. September um 21:00 Uhr mit Präsentationen zu verschiedenen Spielen zurück (zur Website). Der französische Publisher plant Neuigkeiten zu "Mario + Rabbids Sparks of Hope" und "Skull and Bones" zu verkünden - sowie eine besondere Assassin's-Creed-Präsentation über die Zukunft der Franchise und damit nicht nur über "Assassin's Creed Mirage". Vorher findet eine Pre-Show statt. Sie beginnt um 20:35 Uhr und wird "Brawlhalla", "For Honor", "The Crew 2", "Anno 1800" und weitere Games behandeln.

Die Übertragung wird in mehreren Sprachen verfügbar sein, einschließlich amerikanischer Gebärdensprache, britischer Gebärdensprache, deutscher Gebärdensprache und internationaler Gebärdensprache sowie Audiodeskription in Englisch und Deutsch. Alle, die auf Twitch zuschalten, können Twitch-Drops für mehrere Spiele verdienen, indem sie die Show auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Ubisoft oder bei offiziellen Co-Streamer:innen anschauen.

Marcel Kleffmann