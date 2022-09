Blacknut und Utomik Cloud auf TV-Geräten von LG Electronics

LG Electronics baut die Verfügbarkeit von Game-Streaming-Diensten auf TV-Geräten aus und möchte "anspruchsvolle Gamer:innen" direkt ansprechen. Nach GeForce Now von Nvidia werden Blacknut und Utomik Cloud im September respektive im November auf LG-Fernsehern zur Verfügung stehen. "Über monatliche Abonnements können Nutzer beider Apps jedes beliebige Spiel auswählen und sofort spielen - mit regelmäßig neu hinzukommenden Titeln. Neben einem Controller ist keine weitere Hardware zum Spielen nötig", so LG.

Blacknut stellt seinen Abonnent:innen mehr als 500 PC- und Konsolenspiele zur Verfügung und bietet bis zu fünf Profile für Nutzer:innen. Mit den Games sind u.a. "Metro Exodus", "Overcooked" und "eine umfangreiche Sammlung von Disney-Spielen" dabei. Utomik Cloud bietet mehr als 100 Titel aus seiner über 1.300 PC-Spiele umfassenden Bibliothek an, darunter "Coffee Talk", "My Time at Portia" und "Turnip Boy Commits Tax Evasion". Blacknut wird in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz ab September auf den entsprechenden LG Smart TV-Modellen verfügbar sein, in Nordamerika noch in diesem Jahr und in weiteren Regionen weltweit im ersten Quartal 2023. Utomik Cloud wird ab November in den USA, Großbritannien, Irland, Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg erhältlich sein.

Zusätzlich zu den beiden Cloud-Gaming-Apps, die im LG Content Store auf LG-Fernsehern mit webOS 6.0 (Modelljahr 2021) und webOS 2022 (Modelljahr 2022) verfügbar sind, können diese Dienste dank der aktualisierten UI über das "Gaming Shelf 2" auf dem Startbildschirm aufgerufen werden.

Marcel Kleffmann