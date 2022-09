Tag der offenen Tür im E-Sport-Leistungszentrum in Flensburg

Der eSports Nord e.V. lädt zu einem Tag der offenen Tür ins Vereinsheim in Flensburg ein. Neben der Vorstellung von Computer- und Videospielen wird es Vorträge zum ökonomischen E-Sport-System, dem Verein und dem Thema Gleichstellung im E-Sport geben.

Der Flensburger E-Sport-Verein eSports Nord e.V veranstaltet am 11. September einen Tag der offenen Tür. Der Verein unterhält ein eigenes Vereinsheim und Leistungszentrum mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern. "In den Trainingsräumen werden unterschiedliche Spiele aus den Bereichen der Strategie-, Action- und Sportgenres gezeigt", heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem sind Vorträge zum ökonomischen E-Sport-System, dem Verein und dem Thema Gleichstellung im E-Sport geplant. Der Eintritt ist kostenfrei.

Fabian Bornemann, 1. Vorsitzender des eSports Nord e.V., äußerst sich hierzu wie folgt: "Mit dem Tag der offenen Tür möchten wir allen Flensburgerinnen und Flensburgern die Möglichkeit bieten, sich mit dem elektronischen Sport zu beschäftigen. Groß und Klein sind bei uns herzlich willkommen. Durch unterschiedliche Computer- und Videospiele, die wir vor Ort anbieten, ist für jeden etwas dabei."

Nadja Dey, Mitglied des erweiterten Vorstands, ergänzt zum Tag der offenen Tür: "Für uns als Breitensportverein steht die Gemeinschaft an erster Stelle. Deshalb ist es für uns von großer Bedeutung, das Vereinsheim allen Menschen unserer norddeutschen Region zu öffnen. Denn neben dem eigentlichen Spielbetrieb im E-Sport, gehören zu unseren Aufgaben vor allem die gesellschaftliche Aufklärung und die regionale Vernetzungsarbeit."

Die genauen Eckdaten:

Wann? 11. September 2022, 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wo? Friesische Str. 62 in 24937 Flensburg

Der 2016 gegründete Verein nimmt ehrenamtliche Aufgaben im Breitensport wahr, zum Beispiel Aufklärung und Beratung zum Thema E-Sport, die Vorstellung des Themas an Schulen, Hochschulen und bei Jugendringen, die Vermittlung von Medienkompetenz inklusive Suchtprävention, die Organisation von Events und LAN-Partys sowie die Unterstützung von klassischen Sportvereinen bei E-Sport-Projekten.

Marcel Kleffmann