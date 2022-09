Games-Releases in Kalenderwoche 36 vom 5. bis 11. September 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Splatoon 3", "NBA 2K23" und "Steelrising".

Retail:

6. September 2022 - "Biomutant" für PS5 und Xbox Series von THQ Nordic

Das Open-World-Action-RPG erscheint für die aktuelle Konsolen-Version. Besitzer des Spiels auf der vorherigen Konsolen-Generation erhalten ein kostenloses Upgrade. Auf PS5 und Xbox Series X werden drei Grafikmodi geboten: Qualitätsmodus in 4K mit 30 fps, Leistungsmodus in 1440p mit 60 fps und "Qualität entfesselt" in 4K mit bis zu 60 fps, wobei die Auflösung in allen drei Modi dynamisch angepasst wird. Die Xbox Series S schafft im Qualitätsmodus und bei "Qualität entfesselt" 1440p sowie 1080p im Leistungsmodus. Die fps-Ziele sind unverändert.

6. September 2022 - "Temtem" für PS5, Xbox Series und Switch von Humble Games

Das Monster-Taming-MMO nach Pokémon-Vorbild ist bereits vor einiger Zeit im Early Access erschienen. Die Vollversion erscheint jetzt samt Verbesserungen und einer Retail-Fassung. Die Inseln und deren Monster können im Multiplayer oder alleine erkundet werden. Die digital verfügbare PC-Fassung wird in dieser Woche ebenfalls den Early Access hinter sich lassen.

6. September 2022 - "F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch" für PS4, PS5 und Switch von astragon/Microids

Das Metroidvania ist bereits letztes Jahr erschienen, aber wird jetzt mit einer Retail-Version bedacht. Spieler:innen übernehmen die Rolle eines Kaninchens im Konflikt zwischen Tieren und Maschinen. Die Spielwelt umfasst mehr als zwölf Gebiete zum Erkunden.

8. September 2022 - "Steelrising" für PC, PS5 und Xbox Series von Nacon

Dieses Action-RPG erzählt eine alternative Version der Französischen Revolution. In dieser Erzählung hat König Louis XVI die Macht durch seine Arme an Robotern erhalten können. Spieler:innen übernehmen die Rolle einer Kämpferin aus der Revolutionsarmee, die den König stürzen wollen. "Steelrising" stammt von Spiders, dem Studio hinter "Greedfall" und "The Technomancer".

9. September 2022 - "Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey" für PS4 und PS5 von ININ Games

Mit "Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey" schafft das Action- und Puzzlespiel den Sprung in die dritte Dimension. Es warten 100 Rätsel im Story-Modus, endlose Rätsel im Infinite-Modus und Online-1v1-Duelle. Der Titel bietet ebenfalls optionale PSVR-Unterstützung.

9. September 2022 - "Splatoon 3" für Switch von Nintendo

Nintendos Farbschlacht geht in die dritte Runde. Dieses Mal verschlägt es die Oktolinge in die Wüste mit neuen Waffen, Fertigkeiten und anpassbaren Outfits. Alle Ausrüstungsgegenstände und Waffen aus den ersten zwei Teilen sind im neuen Titel enthalten.

9. September 2022 - "NBA 2K23" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von 2K Games

Die diesjährige Basketball-Simulation von 2K Games bittet aufs Spielfeld. Neben angepassten Mechaniken enthält der Titel die spielbare Karriere der Basketball-Legende Michael Jordan. Es werden verschiedene Versionen vom Spiel mit diversen Boni zum Verkauf angeboten.

Digital:

6. September 2022 - "Disney Dreamlight Valley" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Gameloft

In dieser Lebenssimulation treffen Disney- und Pixar-Charaktere auf das Design von Spielen wie "Animal Crossing". Spieler:innen können eigene Häuser und mehr in den Welten der Filme von Disney und Pixar bauen. Der Titel startet zunächst im Early Access.

6. September 2022 - "Circus Electrique" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Saber interactive

Dieser Titel vereint Elemente vieler verschiedener Genres. Es ist sowohl eine Zirkus-Management-Simulation mit Steampunk-Setting, aber bietet auch taktische Kämpfe und einen Fokus auf die Geschichte. Die Truppe eines Zirkus muss sich gegen die Bewohner:innen Londons durchsetzen, die auf mysteriöserweise verrückt geworden sind.

6. September 2022 - "Gloomwood" für PC von New Blood Interactive

In "Gloomwood" gilt es aus einer viktorianischen Stadt zu fliehen, die von einem uralten Fluch heimgesucht wird. Das Abenteuer ist von immersiven Simulationen und Survival-Horror-Titeln der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre inspiriert. Es setzt auf Stealth, ein Arsenal ungewöhnlicher Waffen und kreative Ideen.

6. September 2022 - "Train Sim World 3" - PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Dovetail Games

Der dritte Teil der Zugsimulation setzt besonders auf die neuen Wetterverhältnisse. Sie bietet dynamisches Wetter, volumetrische Wolken und ein neues Beleuchtungssystem. Die neuen Wetterverhältnisse sollen sich auch auf die Zugfahrten und andere Aspekte auswirken.

6. September 2022 - "Re:Legend" für PC von 505 Games

Spieler:innen stranden an der Küste von Vokka Island ohne ihr Gedächtnis. Alleine oder im Multiplayer können sie die Insel erkunden, angeln, farmen oder Monster jagen. Diese Monster können auch gefangen und trainiert werden.

7. September 2022 - "Kaichu: The Kaiju Dating Sim" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Top Hat Studios

Das Riesenmonster Gigachu sucht nach Liebe und beginnt mit dem Dating. Sechs Dates mit anderen Riesenmonstern in 24 verschiedenen Orten, wo Gigachiu anhand von Fragen sehen wird, ob sein Date kompatibel zu ihm ist.

8. September 2022 - "Jack Move" für PC von HypeTrain Digital

In diesem Cyberpunk-Rollenspiel hacken sich die Figuren durch die Kämpfe. Noa nimmt es mit den Kriminellen der Stadt auf, um ihren verschwundenen Vater wiederzufinden. Eine Version für die PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheint am 20. September 2022.

9. September 2022 - "Horizon Chase 2" für Apple Arcade von Aquiris Game Studio

Das Retro-Arcade-Rennspiel wird auf Apple Arcade seine Premiere feiern und im kommenden Jahr für andere Plattformen umgesetzt. Der Titel verspricht klassischen Arcade-Gameplay der 90er-Jahre und eine leicht zugängliche, aber dennoch wettbewerbsfähige Steuerung. Alle Spielmodi unterstützen Online-Multiplayer.

