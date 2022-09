Status-Update zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft

Die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, die im Januar 2022 angekündigt wurde, wird noch mehr Zeit in Anspruch nehmen, dies teilte Robert Kotick, CEO von Activision Blizzard, den Mitarbeiter:innen des Unternehmens in einer Teambotschaft mit. Kotick schreibt, dass der Prozess aufgrund der behördlichen Genehmigungen der weltweiten Wettbewerbshüter "langwierig" sei. Er schätzt, dass die Transaktion noch im Laufe des aktuellen Geschäftsjahrs von Microsoft abgeschlossen wird, das wäre bis Ende Juni 2023. "Wir sind in der glücklichen Lage, bereits die Genehmigungen einiger Länder erhalten zu haben, nd der Prozess mit allen Regulierungsbehörden verläuft im Allgemeinen so, wie wir es erwartet haben", erklärt Kotick. Die erste Zustimmung zur Übernahme kam kurz vor der gamescom 2022 aus Saudi-Arabien.

Das Statement von Kotick folgt auf Bedenken der "Competition and Markets Authority", kurz CMA, aus Großbritannien. Die Marktaufsichtsbehörde hat entschieden, dass die Übernahme den Wettbewerb im Vereinigten Königreich beeinträchtigen könnte, weswegen auf eine eingehende Untersuchung der Akquisition in einer zweiten Phase verwiesen wird, außer Microsoft und Activision bieten "Selbstverpflichtungen an, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen". Bis zum 8. September ist dafür Zeit, danach würde Phase zwei mit einem unabhängigen Untersuchungsgremium starten. Auch in den USA befindet sich die Übernahme in einer ähnlichen Phase bei der Federal Trade Commission.

Die britische Behörde äußerte vor allem zwei Bedenken. Einerseits könnte die Fusion dazu führen, dass Spiele und Inhalte auf Nicht-Xbox-Konsolen oder Abonnementdiensten zurückgehalten oder herabgestuft werden könnten. Andererseits könnte Microsoft mit dem Activision-Games-Portfolio die "Eintrittsbarrieren erhöhen und Konkurrenten bei Cloud-Gaming-Diensten ausschließen". "Microsoft verfügt bereits über eine führende Spielkonsole (Xbox), eine führende Cloud-Plattform (Azure) und das führende PC-Betriebssystem (Windows OS), die alle für den Erfolg des Unternehmens im Bereich Cloud-Gaming wichtig sein könnten", heißt es von der CMA, die den "gesunden Wettbewerb" auf dem Spielemarkt in Gefahr sieht.

Kotick hebt hervor, dass sie abseits von Nordamerika in UK die meisten Mitarbeiter:innen beschäftigen würden. Sie wollen "uneingeschränkt mit den dortigen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten", heißt es. "Da in unserer Branche weiterhin zahlreiche Unternehmen aggressiv in den Gaming-Bereich investieren, darunter viele der weltgrößten Technologie- und Medienunternehmen, unternehmen die staatlichen Regulierungsbehörden angemessene und gezielte Schritte, um unsere Branche und den wachsenden Wettbewerb aus aller Welt besser zu durchdringen", sagt der Chef von Activision Blizzard.

Brad Smith, Präsident und stellvertretender Vorsitzender von Microsoft, meint zur CMA-Entscheidung: "Wir sind bereit, mit der CMA an den nächsten Schritten zu arbeiten und auf alle Bedenken einzugehen. Sony als Branchenführer macht sich Sorgen um 'Call of Duty', aber wir haben gesagt, dass wir das gleiche Spiel am gleichen Tag sowohl für Xbox als auch für PlayStation zur Verfügung stellen wollen. Wir wollen, dass die Menschen mehr Zugang zu Spielen haben, nicht weniger."

Xbox-Chef Phil Spencer äußert sich ähnlich und hob die Wahlmöglichkeiten für Spieler:innen hervor: "Gaming for everyone, everywhere". Es sei wichtig, möglichst viele Nutzer:innen zu erreichen, egal ob auf PC, Konsole oder Mobile. "Call of Duty" soll zum Beispiel niemanden weggenommen werden. Er verwies dabei auf "Minecraft" von Mojang, das nach der Übernahme weiterhin auf nahezu allen Plattformen abseits des Microsoft-Ökosystems zur Verfügung stehen würde. Ganz nebenbei bestätigte er, dass Spiele aus den Reihen "Overwatch", "Diablo" und "Call of Duty" auch im Game Pass erscheinen würden. Phil Spencer: "Branchenführer wie Tencent und Sony bauen ihre umfangreichen Spielesammlungen sowie andere Unterhaltungsmarken und Franchises weiter aus, die von Spieler:innen auf der ganzen Welt geschätzt werden. Wir glauben, dass eine gründliche Prüfung zeigen wird, dass die Kombination von Microsoft und Activision Blizzard der Branche und den Spielern zugutekommen wird."

Marcel Kleffmann