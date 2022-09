gamescom-Veranstalter reagieren auf Kritik am Besuch von MontanaBlack

Der Rundgang des Follower:innen-starken MontanaBlack auf der gamescom 2022 hat ein Nachspiel. So haben die Veranstalter der Messe auf Kritik am Ablauf und der Organisation reagiert. In Zukunft sollen Besuche von besonders exponierten Personen im Vorfeld mit der Koelnmesse abgestimmt werden, damit die Sicherheit von allen Anwesenden nicht gefährdet wird.

Der Besuch von MontanaBlack auf der gamescom 2022 hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Anwesenheit des deutsch-türkischen Webvideoproduzenten und Livestreamers Marcel Thomas Andreas Eris mit mehreren Millionen Follower:innen sorgte für viel Aufsehen, vor allem auf Social Media wie auf TikTok, Twitch oder Twitter (wir berichteten). Vor Ort in Köln bildeten sich große Menschenansammlungen, die dem Streamer, der oftmals von Sicherheitspersonal umringt war, kreuz und quer über die Messe folgten. In dem Kontext kam es zu Gedränge, Beleidigungen und Verletzungen von Personen, die sich auf dem Messegelände aufhielten und an Ständen warteten, an denen "Monte" respektive die "Monte-Massen" vorbeizogen. Daraufhin wandten sich Betroffene, die den Besuch der Messe als "nahezu traumatisches Erlebnis" bezeichneten, via Twitter an MontanaBlack und die gamescom-Veranstalter. Auf diesen überaus persönlichen Beitrag, der über 1.900 Mal retweetet wurde und fast 9.000 Likes zählt, meldeten sich die Veranstalter nun offiziell zu Wort.

Das Statement lautet, übersetzt aus dem Englischen: "Für uns ist die Sicherheit aller gamescom-Besucher:innen ein zentrales Anliegen. Die gamescom ist ein Ort, an dem sich alle Communities treffen und sicher fühlen sollen. Wir nehmen daher die Vorfälle rund um den Besuch von MontanaBlack und die damit verbundenen Berichte der Betroffenen sehr ernst und werden uns in Zukunft stärker dafür einsetzen, dass so etwas nicht mehr passiert. Deshalb verschärfen wir für die gamescom 2023 nochmals unsere Regeln, damit solche Situationen nicht mehr vorkommen. Denn der Besuch von MontanaBlack wurde uns nicht im Vorfeld angekündigt, konnten wir erst kurzfristig auf die Situation reagieren. Als unmittelbare Konsequenz müssen in Zukunft alle geplanten Besuche von besonders exponierten Personen im Vorfeld bei uns angemeldet und mit uns abgestimmt werden. Nur so können wir sicherstellen, dass ein solcher Besuch für alle sicher ist."

Obgleich der Besuch von MontanaBlack im Vorfeld nicht offiziell angekündigt wurde, schrieb er am 25. August auf Twitter, also am gamescom-Donnerstag: "Bin Samstag und Sonntag Gamescom und vermute es wird leicht eskalieren. Beide Tage IRL Stream". Am Sonntag twitterte er dann: "Wir haben die #gamescom2022 übernommen. Hab sowas noch nicht erlebt". Die Gefolgschaft von "Monte" wiederum sieht nicht den Besuch des Streamers als "Problem" an, sondern kritisiert das Verhalten von Einzelpersonen und eine Überforderung des Sicherheitspersonals vor Ort. Andere, meist eher kurzfristig verkündete Veranstaltungen mit hochkarätigen Streamer:innen auf der gamescom 2022 hingegen verliefen nahezu problemlos.

Marcel Kleffmann