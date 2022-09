Drittes "Schulpraktikum Games" bei Hamburger Spielefirmen startet Anmeldung

In den Herbstferien können sich Schüler:innen aus Hamburg bewerben, um im Januar bei InnoGames, Goodgame Studios, Fishlabs oder der HAW Hamburg ein dreiwöchiges Gamespraktikum zu absolvieren. Das Programm "Schulpraktikum Games" findet bereits zum dritten Mal statt.

Gamecity Hamburg meldet, dass die Anmeldung für die dritte Iteration des Programms "Schulpraktikum Games" ab sofort bis zum Ende der Hamburger Herbstferien am 28. Oktober 2022 möglich ist. 20 Schüler:innen der neunten Klasse können damit vom 9. bis 27. Januar 2023 bei InnoGames, Goodgame Studios, Fishlabs und bei der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW Hamburg) drei Wochen beim Spielemachen zuschauen und mitwirken. Mit dabei sind außerdem Medienpädagog:innen von Creative Gaming, die die Schüler:innen über die Zeit hinweg zusätzlich betreuen. Die Gruppe an ausgewählten Schüler:innen wird aus zehn Mädchen und zehn Jungen bestehen, jeweils zur Hälfte von Stadtteilschulen und Gymnasien.

Bewerbungen können per E-Mail mit dem Betreff "Januar 2023" an hamburg@schulpraktikum-games.de geschickt werden. Neben einem Anschreiben und einem Lebenslauf als PDF-Datei soll folgende Frage beantwortet werden: "An der Entwicklung welches Spieletitels wärst du gerne beteiligt gewesen und welche Aufgabe hättest du dabei übernommen?" Die Bewerbung darf auch als Video mit maximal 45 Sekunden Länge eingereicht werden. Das Praktikum wird von den Schulen als das im Lehrplan vorgesehene Betriebspraktikum anerkannt.

"Games begeistern nicht nur Milliarden Spieler:innen weltweit, sondern bieten auch vielfältige Berufsmöglichkeiten. Für die Branche ist es wichtig, Jugendliche bereits früh für die Spieleentwicklung zu begeistern und als potenzielle Nachwuchskräfte zu gewinnen. Wir möchten der kommenden Generation vermitteln, dass unsere Branche Platz für alle bietet, die unsere Passion für Spiele teilen und ihre Fähigkeiten einbringen möchten. Auch für uns selbst ist es ein tolles Erlebnis, jungen Menschen Einblicke in die vielen Arbeitsschritte zu geben, von der ersten Idee bis zum fertigen Spiel", erklärt Michael Zillmer, Mitgründer und Chief Operating Officer bei InnoGames sowie Sprecher des Regionalverbands game Hamburg.

Pascal Wagner