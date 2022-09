Andrei Van Roon ist der neue Head of League Studios bei Riot Games

Riot Games befördert Andrei Van Roon zum Head of League Studios. Zukünftig wird er die Entwicklung von Titeln wie "League of Legends" und "Teamfight Tactics" bei Riot Games überblicken.

Riot Games gab bekannt, dass Andrei Van Roon zum neuen Head of League Studios befördert wurde. Er wird die Entwicklung von "League of Legends", "Teamfight Tactics" und "League of Legends: Wild Rift" überblicken und die dazugehörigen Teams leiten. Er wird dafür mit Marc Merrill, Co-Founder und Präsident von Riot Games, zusammenarbeiten.

"Ich freue mich sehr, diese Rolle zu übernehmen und bin Riot Games sehr dankbar für diese Gelegenheit. Ich bin seit der geschlossenen Beta ein großer Fan von 'League of Legends' und habe all die verschiedenen Möglichkeiten geliebt, die ich hatte, zum Spiel beizutragen. Ich freue mich darauf, 'League of legends' auf eine neue Art und Weise zu unterstützen und gleichzeitig viel mehr mit 'Teamfight Tactics' und 'Wild Rift' zu tun zu haben, während wir weiterhin versuchen, den Spielern großartige Erfahrungen zu bieten", sagte Andrei Van Roon.

"Wir sind begeistert, dass Andrei alle Aspekte der League Studios beaufsichtigen wird. Andrei kam 2011 zu Riot und hatte viele verschiedene Rollen bei 'League of Legends' inne. Er war ein Champion-Designer, der Charaktere wie Ziggs, Varus und Syndra entwickelt hat, ein Lead Gameplay Designer, ein Game Director und der VP of Game/Product Direction. Sein tiefes Wissen über 'League of Legends', sein nachgewiesener Erfolg bei Riot Games und sein großes Interesse an den Spieler:innen und ihrer Erfahrung machen ihn zu einer unglaublichen Besetzung für diese Rolle. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was League Studios als nächstes macht, und wir wissen, dass es unter Andreis Leitung in guten Händen ist", so Marc Merrill.

Adriano D'Adamo