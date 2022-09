IO Interactive steigert Umsatz und stimmt auf magere Geschäftsjahre ein

IO Interactive hat kürzlich seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2021/22 veröffentlicht, das Geschäftsjahr endete am 31. März 2022. Das dänische Unternehmen setzte 538 Mio. Dänische Kronen um, das entspricht in etwa 72 Mio. Euro. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent. Seit 2017/18 ist kein höherer Umsatz verzeichnet worden. Der im Geschäftsjahr erzielte Gewinn liegt bei 189 Mio. Dänische Kronen, knapp 25,4 Mio. Euro. Der zweithöchste Wert in den letzten fünf Jahren, nur 2020/21 wurden aufgrund des Launches von "Hitman 3" höhere Gewinne verzeichnet. Damals lag der Gewinn bei 271 Mio. Kronen, knapp 36,4 Mio. Euro. Im Jahresdurchschnitt 2021/22 beschäftigte das Unternehmen 151 Mitarbeitende. Anfang 2021 erklärte CEO Hakan Abrak noch, dass das Studio in den nächsten Jahren auf über 400 Mitarbeiter:innen anwachsen könnte.

Die aktuelle Haupteinnahmequelle von IO Interactive ist "Hitman 3", das im Januar 2021 veröffentlicht wurde. Das Spiel übertraf die erwartete Verkaufsprognose im ersten Jahr und auch im zweiten Jahr schlägt sich der Profikiller weiterhin gut, einerseits durch die Veröffentlichung auf Steam und andererseits durch den Game Pass, der für zusätzliche Einnahmen sorgt. IO Interactive selbst nennt Performance-Bonus und Mindestgarantien im Game-Pass-Kontext. Auch der Back-Katalog würde sich gut entwickeln. "Die Einnahmen im GJ22 sind höher als die Erwartungen im letzten Jahr, vor allem wegen des Launches im Game Pass und die über den Erwartungen liegenden Verkäufe von "Hitman 3" auf anderen Plattformen", heißt es aus Kopenhagen. Die Ankündigung neuer Inhalte für "Hitman 3" ist also keine Überraschung.

Das Unternehmen erwägt außerdem die Eröffnung neuer Niederlassungen, um den Wachstumsbedarf zu decken. Auch die eigene Engine soll weiterentwickelt werden. Im Geschäftsbericht wird zudem die Diversifikation der Produkte erwähnt, insbesondere durch Mobile Games. Sie würden ebenfalls über Publishing-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit Partnerstudios nachdenken.

Der Ausblick auf die nächsten Jahre fällt verhaltener aus. Während für das laufende Geschäftsjahr der Umsatz in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen wird (zwischen 450 und 500 Mio. DKK), sollen Umsatz und Gewinn in den nächsten Jahren stärker sinken, vor allem in den Geschäftsjahren 2024 und 2025. Es kann daher davon ausgegangen, dass die neuen Games von IO Interactive nicht vor März 2025 veröffentlicht werden. Aktuell wird an einem Spiel mit James-Bond-007-Lizenz gearbeitet. Neben "Project 007" sind noch weitere Projekte in der Pipeline, darunter eines mit Drachen-Thematik.

Marcel Kleffmann