Brace Yourself Games startet Indie-Publishing

Das kanadische Indie-Team Brace Yourself Games hinter unter anderem "Cadence of Hyrule" startet eine eigene Publishing-Marke für Indie-Games. Auf der Website ruft das Studio aus Vancouver zu Einreichungen auf.

Das Entwicklungsstudio Brace Yourself Games aus Vancouver steigt nun ins Publishing ein: Die Firma hinter "Crypt of the Necrodancer", "Cadence of Hyrule", "Phantom Brigade" und "Industries of Titan" möchte nun nicht nur ihr nächstes Projekt "Rift of the Necrodancer" entwickeln, sondern auch als Publisher tätig werden. Dazu ruft Brace Yourself Games auf der eigenen Website zum Einreichen von Games auf. Brace Yourself betonen, dass sie keine hunderte Spiele vertreiben, sondern mit einer Handvoll Studios zusammenarbeiten wollen, um diesen ihre ganze Aufmerksamkeit zu geben. Laut Pressemitteilung wollen sie bei "Trailer, Marketing, Werbung, Messen, Presse- und Influencer-Reichweite, Geschäftsentwicklung, Plattformbeziehungen und mehr" Hilfestellung leisten.

Anders als jedoch beispielsweise der schwedische Indie-Publisher Raw Fury veröffentlichen Brace Yourself Games bisher ihre Vertragsbedingungen nicht einsehbar.

Brace Yourself Games wurde 2013 von Ryan Clark zur Entwicklung von "Crypt of the Necrodancer" gegründet.

Pascal Wagner