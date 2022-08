German Canadian Interactive Exchange: Games-Unternehmen aus Kanada besuchen Berlin

Insgesamt 15 kanadische Games- und VR-Unternehmen haben Berlin besucht. Im Zentrum der Delegationsreise steht die mögliche Zusammenarbeit zwischen digitalen Medienunternehmen aus den kanadischen Provinzen British Columbia und Ontario sowie Produzent:innen und Entwickler:innen aus Berlin-Brandenburg. Das Ziel des transatlantischen Austausches ist, Synergien zwischen den Medienstandorten zu schaffen. Idealerweise werden dann gemeinsam Games-, VR sowie XR-Projekte entwickelt.

Organisiert wird der "German Canadian Interactive Exchange" von Medienboard Berlin-Brandenburg, Ontario Creates, Creative BC und dem Canadian Trade Commissioner Service. Zum Programm gehören unter anderem das "Official Welcome" in der kanadischen Botschaft mit Dr. Severin Fischer (Chef der Senatskanzlei Berlin und Staatssekretär für Medien) und Andreas R. Weichert (Minister Counsellor at the Embassy of Canada to Germany), Firmenpräsentationen, One-on-One-Meetings, Studiobesuche sowie mehrere Networking-Veranstaltungen.

­Dr. Severin Fischer, Chef der Senatskanzlei und Staatssekretär für Medien: "Technologien im Bereich Extended Reality bieten bahnbrechende neue Möglichkeiten, virtuelle Umgebungen zu schaffen oder virtuelle und reale Welten zu verbinden. Diese Zukunftstechnologien werden auch den Medienstandort Berlin maßgeblich prägen. Es sind neue Wertschöpfungsketten zu erwarten, die Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen und nicht zuletzt viele Schnittstellen mit der Filmwirtschaft, die schon heute ein wichtiger Bestandteil der Berliner Wirtschaft ist. Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, dass wir über die Grenzen unserer Hauptstadtregion hinausblicken und Kooperationen intensivieren. Deswegen bin ich froh, dass wir diese Gelegenheit haben, in einer sehr spannenden Branche den Austausch zwischen Deutschland, Berlin und Kanada voranzubringen."

Andreas R. Weichert, Minister Counsellor, Embassy of Canada to Germany: "Wir sind sehr stolz, die Delegation dieses wichtigen Wirtschaftssektors in Berlin begrüßen zu können. Als das Medienboard 2018 erstmals zusammen mit Berlin-Brandenburger Entwickler:innen und Produzent:innen ihre kanadischen Kolleg:innen besuchte, resultierten daraus wertvolle gemeinsame Partnerschaften im Bereich "interactive digital content". Es ist toll zu sehen, dass diese Beziehungen 2022 mit dem Berlin-Besuch der kanadischen Produzent:innen aus British Columbia und Ontario fortgeführt werden und neue transatlantische Kollaborationen entstehen lassen. Mit dieser Delegation geht die Erfolgsgeschichte des Canada Germany Digital Media Incentive weiter!"

Helge Jürgens, Geschäftsführer New-Media-Förderung Medienboard: "Ich freue mich sehr über den Besuch unserer kanadischen Kolleg:innen und unsere langjährige ergiebige Zusammenarbeit! In der aktuellen Förderrunde haben wir ein Game sowie eine gamifizierte VR-Experience gefördert ? mit der Kombination VR & Games werden wir uns auf dem internationalen Markt ganz vorne positionieren können. Ich bin auf weitere herausragende Projekte gespannt und freue mich auf einen intensiven Austausch ? über die Kontinente hinweg."

Das MBB und der Canada Media Fund haben im Kontext der Canada Germany Digital Media Incentive zwei deutsch-kanadische Ko-Entwicklungen unterstützt. Mit 105.000 Euro wird "The Cave" gefördert - ein gamifiziertes VR-Erlebnis über die Grundlagen von Glauben und Wissen. INVR.SPACE aus Berlin wird gemeinsam mit HCXR - Holy City VR an dem Projekt arbeiten. Der Prototyp des Dating-Simulators "D A.I. TING: Internet of Flings" wird mit 38.000 Euro unterstützt. Das Spiel wird von Honig Studios mit Red Meat Game entwickelt.

Der Canada Germany Digital Media Incentive ist das gemeinsame Förderprogramm von MBB und Canada Media Fund (CMF) für deutsch-kanadische Ko-Entwicklungen und Ko-Produktionen im Bereich digitaler Inhalte. "Entwickler:innen aus beiden Ländern können Games, Virtual-, Augmented sowie Mixed-Reality-Experiences, Multiplattform-Projekte und Webserien einreichen. Seit dem Start des Canada Germany Digital Media Incentive im Jahr 2017 haben 18 interaktive digitale Medienprojekte knapp 1,8 Mio. Euro an Fördermitteln erhalten", heißt es vom MBB.

Marcel Kleffmann