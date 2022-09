Accelerator-Programm Global Top Round sucht weitere Studios

Das Accelerator-Programm Global Top Round, kurz GTR, startet in die nächste Runde. Bis zum 9. September können sich interessierte Studios auf der Suche nach einem Publisher oder einer Investition bewerben. Zehn Studios sollen nach der Konferenz im November in das Programm aufgenommen werden.

Noch bis zum 9. September können sich MeetToMatch- und IndieGameBusiness-Abonnenten für die Global Top Round 2022 bewerben - die Veranstalter haben damit die normale Bewerbungsfrist etwas verlängert. Die normale Deadline endet am 2. September (zur Website). Bei der Global Top Round, kurz GTR, sollen große und kleine Studios entweder einen Publisher finden oder sich um ein Investment bemühen können, um ihre Projekte zu skalieren. Die damit verbundene Games-Konferenz findet am 9. und 10. November in Luleå in Schweden statt.

Von allen, die sich bewerben, werden 20 Studios zu der Konferenz eingeladen. Nach der Konferenz werden zehn Studios in das Accelerator-Programm aufgenommen. Diese Studios haben die Möglichkeit, über GTR und das "Angel-Netzwerk" Finanzmittel zwischen 40.000 und 360.000 Dollar zu erhalten. Zugleich wird sie GTR als Geschäftspartner bei der Suche nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten unterstützen. GTR hat - nach eigenen Angaben - in den letzten Jahren in mehr als 50 Spieleunternehmen investiert und in den letzten zwei Jahren mehr als 24 Millionen Dollar an Finanzierungen aufgebracht.

Marcel Kleffmann