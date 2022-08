Janina Hille wird neues Talent im Rocket Beans Artist Management

Ab dem 1. September wird Janina Hille als Moderatorin Teil des Rocket Beans Artist Managements und streamt auf ihrem eigenen Twitch-Kanal. Hille war bereits in diversen Produktionen von Rocket Beans zu sehen.

Janina Hille, Redakteurin bei Rocket Beans Entertainment, erweitert ab dem 1. September das Artist Management des Unternehmens. Sie wird auf ihrem Twitch-Kanal itzjanina zu Themen wie Fitness und dem Spiel "Valorant" streamen, aber auch im Zusammenschluss mit ihren Kolleg:innen von Rocket Beans Entertainment Inhalte präsentieren. Sie ist das siebte Talent des Rocket Beans Artist Management. Zu den anderen Talents gehören unter anderem Etienne Gardé und Nils Bomhoff.

"Janina hat in den vergangenen zwei Jahren konstant bewiesen, was für ein Talent und Potenzial sie vor der Kamera hat. Sie ist hungrig aufs Streamen, die Interaktion mit der Community und auf neue Projekte, die sie mit Unterstützung des Rocket Beans Artist Managements auf ihrem Kanal umsetzen kann", so Fabian Krane, Teamlead Artist Management bei Rocket Beans Entertainment.

Janina Hille: "Ich brenne fürs Streaming und bin hyped, nun zusammen mit dem Artist Management und RBTV coolen Content auf die Beine stellen zu können!" Neben ihrem Twitch-Stream ist Janina Hille auf Instagram, Twitter und zukünftig TikTok und YouTube aktiv. Außerdem ist sie weiterhin Teil des On-Air-Kollektivs von Rocket Beans TV und wirkt in Shows und Let's Plays mit.

Adriano D'Adamo