MediaMarktSaturn eröffnet Lighthouse-Markt "Tech Village Berlin"

Mit den Lighthouse-Märkten treibt MediaMarktSaturn die Neuausrichtung und Modernisierung der Store-Formate europaweit voran. Am 1. September wird das Unternehmen seinen ersten Lighthouse-Markt in Deutschland eröffnen, und zwar "Tech Village Berlin" am Alexanderplatz. Versprochen wird eine Technik-Erlebniswelt auf vier Etagen und einer Gesamtfläche von 8.000 Quadratmetern.

Nach erfolgreichen Starts in Mailand, Rotterdam und Rom eröffnet Europas größtes Handelsunternehmen für Consumer Electronics am 1. September mit dem "Tech Village Berlin" seinen ersten Lighthouse-Markt in Deutschland. "Bei der Umsetzung unserer Omnichannel-Strategie stärken wir auch ganz gezielt das stationäre Geschäft als Kern unserer Aktivitäten. Wir modernisieren bestehende Märkte und führen neue Formate ein, um unseren Kunden ein möglichst attraktives Einkaufserlebnis zu bieten", sagte Dr. Karsten Wildberger, CEO von Ceconomy und MediaMarktSaturn. "Das Lighthouse-Konzept ist das Aushängeschild der neuen Store-Formate. In enger Einbindung unserer Partner setzen wir damit neue Maßstäbe im stationären Handel."

Die Erfahrungen mit den bestehenden Lighthouse-Märkten werden als "durchweg positiv" beschrieben. "Unsere Kunden nehmen das Konzept sehr gut an, es ist wirtschaftlich erfolgreich", so Wildberger. MediaMarktSaturn möchte seine Store-Formate europaweit neu ausrichten und modernisieren. Die nächsten Neueröffnungen folgen Ende September in Madrid und im Oktober in Wien. Damit wird MediaMarktSaturn dann sechs Märkte dieser Art betreiben. Weitere sollen in den kommenden Jahren in ganz Europa entstehen.

Das MediaMarkt "Tech Village Berlin" wird als "Technik-Erlebniswelt der Superlative" beschrieben. Auf vier Etagen und einer Gesamtfläche von 8.000 Quadratmetern werden die wichtigsten Innovationen und beliebtesten Elektronik-Produkte aus verschiedenen Segmenten präsentiert.

"Architektonisch einem italienischen Marktplatz nachempfunden, befindet sich auf jeder Etage in der Mitte die prägende Piazza mit einem umfangreichen Technik-Sortiment. Um den jeweiligen Marktplatz herum sind die Partner-Boutiquen angeordnet, in denen die Top-Marken der Branche ihre neuesten Highlights präsentieren", so das Unternehmen. Für das "Tech Village Berlin" konnten mehr als 30 Hersteller als Partner gewonnen werden, darunter Apple, Samsung, Microsoft, Sonos, Sony, Philips, Logitech, Xiaomi, Miele und Dyson.

"Im Tech Village Berlin ist das ganz Jahr über Messe. Unsere Kunden können sich hier jeden Tag einen Überblick über die angesagtesten Trends der Branche verschaffen", erläuterte Jörg Bauer, COO MediaMarktSaturn Deutschland. "Mit den Boutiquen unserer renommiertesten Industriepartner, tollen Produkten, einem innovativen Architekturkonzept, viel Service und einem eigenen Café machen wir das Einkaufen hier zu einem echten Erlebnis."

Marcel Kleffmann