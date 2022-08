Warner Bros. und Rocksteady Studios gründen Games Academy in UK

20 Interessierte aus dem Vereinigten Königreich haben die Möglichkeit, an der ersten WBD Access X Rocksteady Studios Games Academy teilzunehmen. Die Veranstalter:innen möchten mit dem Programm besonders Frauen und Personen aus historisch unterrepräsentierten Kulturkreisen unterstützen.

Discovery, Warner Bros und Rocksteady Studios gründen die WBD Access X Rocksteady Studios Games Academy. Das Programm beginnt am 31. Oktober und bietet 20 Interessierten aus dem Vereinigten Königreich ein hybrides Training. Die Voraussetzungen umfassen mehrere Punkte. Die Teilnehmer:innen müssen zu Beginn des Programms über 18 Jahre sein und einen permanenten Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben. Die Veranstalter:innen möchten mit dem Programm besonders Frauen, körperlich benachteiligte Menschen und Personen aus historisch unterrepräsentierten Kulturkreisen unterstützen. Bis zum 23. September läuft noch die Bewerbungsphase.

Die Teilnehmer:innen erhalten ein kostenloses zwölfwöchiges Training für "ein Einstiegslevel" in die Videospielbranche. Es umfasst unter anderem die Bereiche Design, Audio und Qualitätssicherung. Die 20 Teilnehmer:innen werden an Trainingsaufgaben arbeiten, die das Rocksteady-Team stellt. Das Programm umfasst auch zwei Bootcamps, die in London stattfinden werden.

Adriano D'Adamo