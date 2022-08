NetEase Games übernimmt Quantic Dream vollständig

Das chinesische Unternehmen NetEase Games hat Quantic Dream vollständig übernommen. NetEase sicherte sich 2019 bereits eine Minderheitsbeteiligung an dem französischen Studio, das für "Heavy Rain", "Beyond: Two Souls" und "Detroit: Become Human" bekannt ist. Quantic Dream soll in Zukunft weiter unabhängig agieren.

NetEase Games, die Spielsparte von NetEase, hat Quantic Dream vollständig übernommen. Das von David Cage und Guillaume de Fondaumière geleitete, französische Studio ist das erste Studio von NetEase Games in Europa. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt für das chinesische Unternehmen, um sich im Bereich Gamesentwicklung global besser aufzustellen. Der Übernahmepreis wurde nicht genannt. Bereits 2019 hatte NetEase eine Minderheitsbeteiligung an Quantic Dream erworben.

Quantic Dream wird weiterhin unabhängig agieren und sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung von eigenen Videospielen auf allen Plattformen sowie auf die Unterstützung und Veröffentlichung von Drittanbieter-Titeln als Publisher konzentrieren. Zugleich kann Quantic Dream auf die Entwicklungskapazitäten von NetEase zurückgreifen.

"NetEase Games hat vor drei Jahren erstmals in Quantic Dream investiert", sagt Guillaume de Fondaumière, Co-CEO und Head of Publishing bei Quantic Dream. "In dieser Zeit hatten wir die Gelegenheit, eng zusammenzuarbeiten und konnten aus erster Hand sehen, wie ähnlich und komplementär wir sind. Die Übernahme von NetEase Games ist eine natürliche Entwicklung in diesem Prozess und schafft eine einzigartige Gelegenheit, das Wachstum von Quantic Dream zu fördern, indem wir unseren Produktions- und Publishing-Teams alle notwendigen Mittel an die Hand geben, um zu brillieren."

Im GamesMarkt-Interview (09/2022) zum 25-jährigen Jubiläum des Studios wollte Guillaume de Fondaumière die Möglichkeit einer Übernahme durch NetEase übrigens nicht kommentieren, äußerte sich aber sehr wohlwollend über die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen, dessen Größe seiner Ansicht nach in der Branche unterschätzt werde.

William Ding, CEO und Director von NetEase: "NetEase wird auch weiterhin sein Versprechen einlösen, Quantic Dream dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Durch die Kombination der wilden Kreativität und des außergewöhnlichen erzählerischen Fokus von Quantic Dream mit den leistungsstarken Einrichtungen, Ressourcen und Kapazitäten von NetEase glauben wir, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, die das interaktive Unterhaltungserlebnis, das wir den Spielern weltweit bieten, neu definieren können."

"Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Studio nach einem Vierteljahrhundert völliger Unabhängigkeit", so David Cage, Gründer, CEO, Writer und Director von Quantic Dream. "NetEase Games schätzt unsere kreative Freiheit und den Antrieb und die Leidenschaft unseres vielfältigen Teams. Wir werden nun in der Lage sein, die Vision, die wir als Gruppe teilen, nämlich bahnbrechende Titel zu entwickeln, die die Menschen auf einer emotionalen Ebene berühren, zu beschleunigen. Wir haben hochdifferenzierte Spiele in der Entwicklung und ich glaube fest daran, dass das Beste von Quantic Dream noch vor uns liegt. Ich bin besonders stolz darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen wir in den vergangenen Jahren einen bedeutenden Teil unseres Firmenkapitals angeboten haben, in vollem Umfang von dieser Übernahme profitieren werden. Es ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement, all jene zu belohnen, die Quantic Dream zu dem erfolgreichen Studio gemacht haben, das es heute ist."

Quantic Dream wurde vor 25 Jahren in Paris gegründet und ist für narrative Abenteuer wie "Heavy Rain", "Beyond: Two Souls" und "Detroit: Become Human" bekannt. Aktuell arbeitet das Studio mit Lucasfilm Games an dem Action-Adventure "Star Wars Eclipse".

Marcel Kleffmann