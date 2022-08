Deutsche Twitch-Streamerin Maureen Gaich hört für ihre Gesundheit vorerst mit dem Streamen auf

In einem letzten Stream auf Twitch verkündete Maureen Gaich, auch bekannt als Mace oder Mau, dass sie mit ihren Gaming-Streams aufhört, um sich auf ihre mentale und physische Gesundheit zu konzentrieren. Die Streamerin besitzt auf Twitch mehr als 100.000 Follower.

Maureen Gaich, die auf Twitch auch unter den Namen Mace und Mau bekannt ist, zieht sich von der Plattform und dem Streamen zurück. Das verkündete sie in einem Abschiedsstream. Als Grund nannte die Creatorin, dass sie keine Freude mehr am Streamen habe. In absehbarer Zeit wird es keine gewöhnlichen Streams mehr von ihr geben. Sie hat geplant, nach einer einmonatigen Pause wieder mit Streams anzufangen, allerdings ohne Gaming-Content und mehr mit Koch-Streams. Auf Twitch besitzt sie über 115.000 Follower und hat diverse Promos für Spieler und Publisher gemacht.

Sie will die Möglichkeit nutzen, sich auf ihre physische und mentale Gesundheit zu konzentrieren. Gaich sagte, dass ihr die Motivation für das Streamen fehlt, aber der Druck ihr zu schaffen macht. Weiterhin hat sie die letzten Streams unter physischen Schmerzen ausgetragen. Wie sie ihren Zuschauer:innen mitteilte, müsste sie dafür Ärzte besuchen, was sie allerdings aufgrund der fehlenden Zeit nicht geschafft hat.

